Detienen a Francisco Cantú después de la denuncia de Alicia Villarreal; así fue el momento

Francisco Cantú es un reconocido artista de música regional, pero ahora se encuentra en un momento complejo de su vida. Recientemente, se divulgó el video donde se puede apreciar que fue detenido por el FBI, después de ser denunciado por Alicia Villarreal y Romina Mircoli.

Al video de la detención le han dado un giro inesperado. Para que sepas todo el chisme, te explicaremos todo sobre las denuncias y sobre las imágenes de su detención, así que no te pierdas ningún detalle al respecto.

¿Quién es Francisco Cantú?

Francisco Cantú es un reconocido empresario y cantante regional, quien en algún momento de su carrera aseguró que tenía un romance con la cantante Alicia Villarreal, situación que la misma cantante desmintió.

Sin embargo, Francisco ahora se encuentra envuelto en la polémica. En las redes sociales de la periodista Maxine Woodside, publicó un video del cantante que estaba siendo detenido por el FBI en San Diego, donde vemos que las autoridades le muestran una hoja donde posiblemente explica su detención y después es esposado y subido a un coche.

En la misma publicación de Maxine Woodside, destaca que la detención ocurrió después de realizarse la denuncia contra él, por parte de Alicia y Romina Mircoli. Muchos usuarios, al ver las imágenes, tienen la hipótesis de que su detención debió ocurrir por alguna situación más compleja.

¿Por qué denunciaron a Francisco Cantú?

Según varios medios, la denuncia entre Alicia Villarreal y Francisco Cantú se debe a situaciones de difamación y hostigamiento, debido a las declaraciones que hizo el empresario sobre ella, asegurando que ambos habían tenido un supuesto romance, situación sentimental que la misma cantante ha negado en repetidas ocasiones. Mientras que Romina Mircoli lo señala de amenazas por parte de él.

Hasta el momento, nadie ha confirmado o desmentido la detención del cantante regional, por lo que debemos esperar a los próximos días para que se den a conocer los comentarios al respecto y el proceso legal que se va a continuar.