¿Diego Boneta y Renata Notni REGRESARON? este VIDEO lo confirmaría

A tan solo días de haber anunciado el fin de su relación, Renata Notni y Diego Boneta vuelven a ganar la atención de sus seguidores y fans luego de que fueran vistos aparentemente juntos en el festival internacional de música Coachella 2026. La inesperada aparición de ambos en el mismo lugar e incluso compartiendo momentos ha encendido las redes debido a que se especula que podrían haber reanudado su relación.

¿Cómo es el video que confirmaría que Renata Notni y Diego Boneta habrían regresado?

Durante este fin de semana se llevó a cabo en el Empire Polo Club, en Indio California, el festival de Coachella 2026 donde se reunieron varias celebridades tanto nacionales e internacionales, sin embargo, destacó que entre el público aparecieran juntos Renata Notni y Diego Boneta, quienes recientemente anunciaron el fin de su noviazgo, por lo que verlos juntos sorprendió a varios.

Mediante una cuenta de TikTok, una usuaria compartió un video donde asegura que se encontraba en el festival que se lleva a cabo en el desierto de California, ahí, mientras iba caminando se cruzó con los artistas por lo que decidió pedirles una foto, sin embargo, el actor fue el único que accedió a su petición, después de la imagen, se ve como la pareja se retira.

Entre los comentarios algunos usuarios mantienen la esperanza que se haya retomado el noviazgo, mientras que otros aseguran que terminaron en buenos términos y que podrían haber acudido como amigos. Asimismo, otros, señalaron la actitud de Notni de no querer salir en la foto, pero hubo público que la defendió indicando que la usuaria solo le habría acercado a Boneta.

Como cuando te topas a Diego Boneta y Renata Notni en Coachella pero solo Dieguito bello se tomó la foto, se logra leer en la descripción del video.

¿Cómo se dio a conocer el fin de la relación entre Diego Boneta y Renata Notni?

Tras una ola de especulación del fin de la relación entre los actores, fue el propio Diego Boneta quien dio a conocer mediante una entrevista que su ciclo con Renata había llegado a su fin luego de 5 años de estar juntos. De acuerdo con el actor, la ruptura se dio en buenos términos y de manera mutua, de igual modo, destacó que aún existe cariño y respeto entre ambos y reconoció la gran mujer que es. Sin embargo, no dio más detalles sobre este proceso.