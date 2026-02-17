Difunden imágenes del rescate de Christian Nodal y Ángela Aguilar tras tiroteo cerca de su rancho: VIDEO

En las horas recientes la información surgió circulando respecto de lo sucedido hace unos días en la zona donde se encuentran las residencias de Pepe Aguilar y su hija. Aunque en un principio no se estableció ningún reporte de lo sucedido con los artistas, poco a poco se fueron aclarando las cosas y según algunas fuentes… Christian Nodal y su esposa pasaron una amarga experiencia en medio de balazos e incendios de automóviles.

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar estuvieron en riesgo?

El 12 de febrero el mundo del espectáculo inició el día con múltiples reportes que anunciaban un ataque armado contra las propiedades de los Aguilar. Sin embargo, posteriormente se aclaró que hubo balazos y carros incendiados por los operativos existentes en contra del crimen organizado… justo en la zona donde viven los artistas.

Y aunque Pepe Aguilar dijo que ellos estaban bien, ni Ángela ni Christian dieron alguna declaración al respecto. Por ello, fue hasta que el periodista C4 Jiménez indicó que necesitaron ser escoltados hasta el aeropuerto para salir del estado, que la gente se enteró que estos personajes sí vivieron un momento muy tenso.

Se indica que trataron de salir de su rancho, cuando se encontraron con los diversos conflictos armados entre delincuentes y autoridades del estado. Incluso la policía confundió su vehículo con delincuentes y les persiguieron hasta que entraron a su rancho. Allí se aclaró la situación y fueron auxiliados por las autoridades para llegar hasta la zona donde abordarían un avión para irse de Zacatecas.

EL "RESCATE" de @AngelaAguilar__ y #ChristianNodal

Así fue como agentes d @SSPCMexico @Defensamx1 @GN_MEXICO_ y @SSP_Zac llevaron a la pareja al aeropuerto.

Los sacaron de la zona en conflicto, y escoltaron hasta las escaleras d su avión.



— Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 17, 2026

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar ya dijeron algo?

Aunque la gente desea escuchar o saber algo de lo sucedido, no hay rastro alguno de parte de los artistas, que horas antes compartieron imágenes en sus historias de Instagram. Ya pasados algunos días, se espera que digan algo, pero muchos aseguran que se guardarán la experiencia hasta que tengan que platicar en alguna entrevista. El único que dijo algo al respecto fue Pepe Aguilar, quien se limitó a indicar que su familia se encontraba bien.