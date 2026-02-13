Gobierno de Zacatecas dice toda la verdad sobre el ataque en el rancho de Pepe Aguilar

La tarde del pasado jueves 12 de febrero, se reportó un ataque armado en el municipio de Villanueva, Zacatecas, muy cerca de los ranchos que le pertenecen a la familia de Pepe Aguilar. Desde entonces, trascendieron distintas versiones sobre lo ocurrido, incluyendo un comunicado del gobierno del estado en el que se aclaró puntualmente cómo pasaron las cosas.

En este sentido, Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario de Gobierno, informó que todo se trató de un ataque en contra de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ), desmintiendo las versiones de que el objetivo era la dinastía Aguilar. Además, señaló que tras la intervención de las fuerzas de seguridad, ya se había concretado la captura de varios presuntos responsables.

¿Pepe Aguilar sufrió un atentado en Zacatecas? Esto se sabe

Para aclarar que ninguno de estos hechos violentos habría tenido como propósito principal lastimar a Pepe Aguilar, la página oficial de Facebook de Rodrigo Reyes Mugüerza calificó como "falsas" todas las notas en las que se reportó que los ataques fueron directamente en contra del cantante. Asimismo, se reafirmó que siguen las investigaciones para dar con los culpables.

Pepe Aguilar rompió el silencio y habló de un supuesto ataque a su familia

Por su parte, el patriarca de la dinastía Aguilar negó ser víctima de cualquier tipo de agresión y afirmó que toda su familia se encuentra bien, según lo dicho mediante un escrito compartido desde su oficina de prensa. No así, confirmó que el ataque armado en Villanueva sí ocurrió muy cerca de una de sus residencias y del rancho que tiene una de sus hijas, que sería el que comparten Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Pepe Aguilar aclaró cómo está su familia tras el atentado que hubo cerca de sus propiedades|Instagram. @prensaaguilarof

"Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien. En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas", escribió el intérprete de "Prometiste"; mientras que ni sus hijos no han dado declaraciones al respecto.