DJ se burló de Ángela Aguilar en esta canción; es amiga de Cazzu

En medio de una nueva oleada de rumores y tensiones entre las partes involucradas del triángulo amoroso que se gestó entre Noda, Ángela y Cazzu… una amiga de la argentina soltó un tema donde se burla expresamente de la mexicana. Ante eso, las redes sociales no dejaron pasar el detalle e incluso le aplaudieron la osadía en un remix de una canción del género urbano.

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¿Por qué la amiga de Cazzu se burló de Ángela Aguilar?

Un video tan claro y evidente no podía dejar sin reacciones al espacio digital, pues DJ Mami compartió un remix que hizo en su cuenta de TikTok. Y justamente allí utilizó un sample de unas declaraciones que la mexicana hizo sobre el género urbano y su contenido explícito de sexualidad en las letras del reggaetón, trap y demás estilos musicales.

Ángela Aguilar indicó en dichas declaraciones que lo que escuchaban los jóvenes hoy en día era demasiado vulgar y que ella prefería hacer y escuchar música que hable de amor. Y remata aquellas declaraciones indicando que deberían hacer música que puedan mostrarle a tu abuelita. Situación que se aprovechó en este tema para tirarle directamente a la hija de Pepe Aguilar.

Justamente las redes sociales reaccionaron en ese rubro, pues aplaudieron y celebraron ese mensaje directo contra Ángela, que es vista como enemiga pública de la propia Cazzu. Incluso algunos creyeron en un principio que era algún edit de redes sociales, pero posteriormente vieron que la artista sudamericana lo hizo genuinamente.

¿Quién es DJ Mami, artista que es amiga de Cazzu?

La artista se llama Alejandra Pérez, se desenvuelve como DJ, productora, diseñadora y hasta como cantante. Se indica que tiene más de 15 años de trayectoria y ha tocado en eventos como el LollaPalooza y el EDC. Incluso ha sido invitada como telonera en algunos conciertos de Bad Bunny y de su amiga Cazzu. En redes sociales precisamente se nota la cercanía que tiene con Julieta Cazzuchelli, pues la DJ comparte muchas fotos en convivencia con la cantante y madre de Inti.