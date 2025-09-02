Los atletas mexicanos no solo brillan en Exatlón CUP sino también en sus trayectorias profesionales

Exatlón CUP ha sabido colocarse como el programa deportivo más importante del momento, pues en él se enfrentan atletas de alto rendimiento, de distintas disciplinas y naciones. En el caso de los atletas nacionales estos no solo brillan en sus distintos deportes y en los circuitos de la competencia, sino también por sus preparaciones educativas destacadas.

Más allá del deporte ¿Qué estudios tienen los atletas mexicanos de Exatlón CUP?

Equipo Rojo

Mati Álvarez: Mati es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), donde se graduó con honores en 2018.

Heliud Pulido: “Black Panther”, presumió su faceta profesional como ingeniero mecánico egresado del Tecnológico de Ciudad Madero.

Paulette Gallardo: Tiene estudios en preparación física y deporte, actuación y como entrenadora profesional en México y Estados Unidos.

Nataly Gutiérrez, Mario “El Mono” Osuna y Daniel Corral: Hasta el momento, no hay información pública disponible sobre su formación académica.

Equipo Azul

Ximena Duggan: Conocida por su trayectoria en deportes extremos y su actividad artística como baterista y actriz.

Koke Guerrero: Atleta multifacético (practicante de porra, parkour y entrenamiento funcional), no hay registros educativos públicos que señalen estudios formales.

En el caso de los concursantes: Doris del Moral, Evelyn Guijarro, Ernesto Cázares y Javi Márquez: Sin duda, todos sobresalen dentro de sus respectivas disciplinas deportivas, convirtiéndose en grandes modelos a seguir para millones de deportistas que buscan sumar su pasión por el deporte a una vida saludable.

El gran desempeño de los atletas nacionales dentro y fuera de Exatlón CUP

No es un secreto que México es un país lleno de grandes talentos, como lo demuestran los participantes de Exatlón CUP, quienes además de sobresalir como atletas de alto rendimiento, también lo hacen dentro de los estudios, la vida personal y como grandes modelos a seguir para millones de jóvenes.