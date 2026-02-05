Eduardo Verástegui arremete contra Bad Bunny tras ganar 3 Grammy este 2026

Bad Bunny hizo historia el pasado 1 de febrero de 2026 luego de ganar 3 premios Grammy, sin embargo, desde México le llegó una crítica a su música por parte del actor mexicanos Eduardo Verástegui, quien aseguró en sus cuentas oficiales de redes sociales que, el contenido del Conejo Malo era ruido, que no era arte y además añadió que era basura tóxica.

¿Qué dijo Eduardo Verástegui sobre Bad Bunny?

Eduardo Verástegui hizo una publicación en sus cuentas oficiales de redes sociales en donde crítica fuertemente la música de Bad Bunny ; artista que ganó el pasado domingo 1 de febrero 3 premios Grammy en este 2026. El actor dijo que el ruido no es arte, y que es basura tóxica.

“Su ruido no es arte: es basura tóxica que envenena a quienes la consumen sin criterio. Ahora basta con que te pongas vestidos y hables con la comida en la boca para que se te regale un Grammy”; publicó el actor nacido en México.

También añadió que, hay música que les puede gustar de manera subjetiva, ya que el gusto es personal; pero, dejó en claro que, una cosa es la música y otra muy distinta el ruido como lo hacía Benito Antonio Martínez Ocasio , ya que el contenido del cantante no edifica, no educa y no le hace bien a la juventud, y menos a los niños.

¿Cuáles fueron los premios Grammy que ganó Bad BUnny?

El pasado domingo 1 de febrero de 2026, el cantante de reggaetón se pudo hacer con premios Grammy que fueron: Premio a Mejor Álbum del Año, Premio a Mejor Álbum de Música Urbano y Premio de Mejor Interpretación de Música Global por “EoO”.

Bad Bunny y la pista que lo relaciona directamente con su exnovia Gabriela Berlimgeri

Durante la premiación y ceremonia de los Grammy 2026, se vio la presencia de Gabriela Berlingeri, quien es una diseñadora de joyas y modelo; pero que también fue una de las exnovias del Conejo Malo. Tras las imágenes captadas, se comenzó a rumorar que el fuego entre ambos había renacido, pero hasta el momento no se ha confirmado nada.

¿Bad Bunny regresa a México en el 2026?

Si fuiste de los desafortunados que no pudo ver a Bad Bunny en sus conciertos el pasado 2025 con su gira “Debí Tirar más Fotos World Tour” la cual se dio en el Estadio GNP Seguros, no te preocupes, ya que el puertorriqueño regresará a México en este 2026.

De acuerdo con Castillxoo, quien es un creador de contenido, reveló algunos rumores sobre un posible regreso del Conejo, pero eso sí, queriendo romper un récord

