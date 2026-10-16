¿A qué youtuber llevó serenata la Bebeshita y la rechazó?

La Bebeshita no deja de sorprender y divertir a los Granjeros con sus historias de amor. Esta vez confesó que en una ocasión quiso conquistar a un youtuber con una serenata y regalos, pero terminó siendo rechazada.

Según compartió, planeó todo un fin de semana romántico. Le regaló un hámster, un Funko personalizado y el viernes le llevó serenata a su casa, "le llevé los mariachis, llevé a mis dos amigos y yo me escondí". Pero nunca le abrieron la puerta, por lo que pensó que seguramente no estaba.

Al día siguiente la influencer le dejó una nota para invitarlo a un viaje en globo aerostático. Sin embargo, se perdió porque no recibió respuesta y ella no se levantó temprano.

El domingo volvió a llevarle serenata y mientras los mariachis se encontraban afuera de su casa, el youtuber envío un mensaje a una de las amigas de la Bebeshita pidiéndole que le dijera que se fuera porque los mariachis estaban pateando su puerta.

"Me puse a llorar. Mi idea era, es un youtuber de bromas, todo su contenido es de broma, de juego", dijo la Bebeshita y explicó que esperaba que el influencer tomará sus regalos como una situación divertida, pero no fue así.

Añadió que pensaba que era un hombre muy caballeroso y lindo, pero se dio cuenta de que no era igual a la persona que mostraba en sus videos.

¿Quién es Fede, el youtuber al que quiso conquistar la Bebeshita?

Aunque intentó mantenerlo en secreto, la Bebeshita terminó por confesar que el youtuber al que trató de conquistar fue a Federico Vigevani, mejor conocido como Fede.

|Instagram Fedevigevani

Aunque nació en Uruguay, actualmente reside en México y es uno de los youtubers de habla hispana con más suscriptores en el mundo, superando los 76 millones en su canal principal.

Su contenido básicamente se basa en retos extremos, misterios, exploraciones y entretenimiento. De hecho, la Bebeshita afirmó que pensó que tomaría con humor todos sus detalles por el tipo de videos que comparte.

Además, ha participado en reality shows, ha lanzado diversas canciones y realiza giras con su espectáculo en vivo titulado el mundo de Fede Vigevani.

