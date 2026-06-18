El misterio detrás del taller de James Franco: experiencias inexplicables alimentan el debate paranormal

Recientemente, el actor James Franco volvió a generar conversación dentro de la comunidad digital, después de que se dieran a conocer una serie de experiencias inusuales ocurridas dentro de su taller de pintura. Misterio que ha sido relacionado con el uso de espejos como portales dimensionales.

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¿Qué se sabe sobre los supuestos seres que acosan a James Franco?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, en las últimas horas el actor reveló que ha comenzado a percibir situaciones que cataloga como “difíciles de explicar”, dentro del espacio donde desarrolla su material artístico. No obstante, lo que ha llamado la atención de la comunidad digital son las supuestas imágenes de sucesos paranormales.

@jamesfranco2319 I can’t say to much right now. But stick around and I promise it will all make sense. ♬ original sound - James Franco

A pesar de las declaraciones del actor y el contenido que ha comenzado a circular dentro de la red, la comunidad ha comenzado a alertar sobre eventos no comunes y supuestas apariciones. No obstante, para los más escépticos, esas situaciones se pueden explicar de manera sencilla.

¿Qué ha dicho James Franco sobre el suceso?

Después de darse a conocer la insólita historia del actor, la comunidad comenzó a advertir sobre declaraciones en las que James señalaba su temor a estar siendo vigilado. Además, el actor señaló haber visto un supuesto ser no humano en su cochera, una criatura de ojos brillantes.

“Esa es mi cochera”, dijo en un video señalando el espacio exterior. “Normalmente pinto ahí. Iba a salir; era de noche. Iba a pintar de noche y entré, y antes incluso de encender la luz, oí algo. Pensé que era un animal o algo así. Pero no lo era, no era un mapache… Vi ojos, vi ojos brillantes y una mano”.

Tras esta situación, la comunidad digital ha comenzado a especular sobre lo que realmente sucede con el actor, quien ha compartido diversas publicaciones en las que se le ve aparentemente alterado. No obstante, algunos aseguran que se trata de una actitud planeada relacionada con algún proyecto futuro, por lo que solo será cuestión de tiempo conocer lo que realmente está ocurriendo.