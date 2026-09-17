Muere famosa actriz y conductora de televisión tras enfrentar TERRIBLE enfermedad; fue uno de los rostros más queridos de la pantalla chica

Los medios de comunicación, la televisión, cine y teatro se han vestido de luto luego de que se diera a conocer que la destacada actriz y presentadora de televisión Elizabeth Ruiz falleció el pasado miércoles 16 de septiembre, esto luego de enfrentar una terrible y grave enfermedad. La noticia ha generado gran conmoción en todo el público y seguidores de la comunicadora, quién a lo largo de su carrera destacó en la pantalla chica, en películas, en escenarios de teatro y diversas producciones de entretenimiento. Uno de sus personajes más conocidos fue "Sobeida", de la trilogía cinematográfica dominicana "Lotomán", dirigida por Archy López y compuesta por "Lotomán" (2011).

¿De qué murió Elizabeth Ruiz?

La destacada actriz falleció luego de haber perdido la batalla contra la enfremedad del cáncer. De acuerdo con sus familiares este fue un padecimiento con el que lucho durante un largo tiempo. La reconocida celebridad fue despedida con un mensaje muy conmodevor; “Hoy despedimos con mucha tristeza a Elizabeth Ruiz. Para muchos fue Sobeida, la inolvidable Lotomán. Para otros, la presentadora, actriz y mujer que durante años formó parte de nuestra televisión y nuestro cine", fueron algunas de las palabras que emitió el comunicador Bolívar Valera mismo que en dicho mensaje expresó que detrás de cada uno de los personajes que Elizabeth interpretó se encontraba una mamá, esposa y amiga que era muy querida por todo el público y dejó claro que aunque partía, su legado permanecerá para siempre a través de sus perosnajes y todo el trabajo que realizó a lo largo de más de tres décadas.

¿Quién era Elizabeth Ruiz?

Elizabeth Ruiz fue una actriz de teatro, cine, televisión y conductora de origen dominicano. Su trayectoria profesional dió inicio en 1997 cuando protagonizó su primera campaña publicitaria. Posteriormente debutó como bailarina en un programa de televisión ("9x9", de Roberto Salcedo). Sin embargo, con el paso del tiempo su versatilidad creció ya que fue parte de la cinta "Tubérculo Presidente" y en teatro se sumó al reparto de la obra "Malas". Por su parte produjo y condujo el programa "Elizabeth Light" además de que creó La Colorá Films, una empresa dedicada a la realización de proyectos audiovisuales.

