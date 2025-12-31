Emiliano Aguilar se burla y hace una CRUEL COMPARACIÓN de su hermano, Leonardo Aguilar. Mira la FOTO

En un año marcado por la polémica con su familia paterna, Emiliano Aguilar cierra 2025 con una burla hecha abiertamente en contra de su hermano Leonardo. Mediante una fotografía, lo comparó con el personaje del "Nene Consentido", de la serie "Dinosaurios".

Sin dar mucho contexto de la razón por la cual decidió hacer este meme, el primogénito de Pepe Aguilar publicó una imagen del "Nene Consentido" junto a una fotografía de Leonardo Aguilar cuando estaba entrando en la pubertad. "¿Quién dijo miedo? Y esta es mi cuenta, no la de un perro pug", escribió en la descripción.

La broma que hizo enfurecer a Emiliano Aguilar con Pepe Aguilar y su familia

A finales de agosto, se hizo una polémica publicación desde la cuenta de Instagram dedicada a "Gordo", el perrito pug que pertenece a Pepe Aguilar y que el intérprete ha definido en broma como su "hijo favorito". Era un meme donde aparecía el perrito con un fondo idéntico al que solía usar Emiliano Aguilar en sus videos de redes sociales; "les tengo una pregunta", decía la descripción, usando una frase que el rapero acostumbraba.

En esos días Emiliano respondió con un comentario en la misma publicación original. "El perro va a estar conmigo en esto, esperen una noticia y una pregunta que les va a dejar con la boca abierta", dijo. La polémica en redes sociales por el meme fue tal que se emitió una disculpa por parte de la familia de Pepe Aguilar en la cuenta de "Gordo".

En las siguientes semanas hubo una serie de críticas de Emiliano hacia la familia de su padre. Para finales de 2025 parecía que esta controversia había llegado a su fin, hasta que llegó el reciente meme publicado por el rapero.

Emiliano Aguilar dice que no está "ardido" con Pepe Aguilar y su familia

Luego de publicar su comparación con el "Nene Consentido", Emiliano Aguilar respondió a quienes lo critican por seguir haciendo declaraciones en contra de Pepe Aguilar y su familia . "No estoy ardido", dijo en un video, además de dejar claro que su única intención era molestarlos.

Cabe mencionar que, además del meme referente a Leonardo Aguilar , Emiliano también se burló de Marcela Rubiales, su tía por parte paterna. En otro meme la comparó con una momia, haciendo referencia a un insulto que ya le había hecho.

