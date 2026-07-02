Mueren familiares de famosa actriz mexicana durante terremoto en Venezuela: “Hay mucho dolor”

Venezuela está de luto. Tras el doble terremoto registrado el pasado miércoles, 24 de junio, el número de víctimas mortales sigue incrementando. Al momento, las pérdidas suman más de 2,000 personas. Entre los fallecidos, se encuentran los familiares de la famosa actriz mexicana, Eréndira Ibarra, quien está casada con el actor y modelo venezolano, Fredd Londoño. Según reveló la artista, el primo de su esposo falleció junto con toda su familia.

También te puede interesar: Lista completa de famosos que han muerto y que marcaron la primera mitad de 2026

“En mi casa hay mucho dolor”, expresó la actriz para los medios. “Quisiera estar con mi familia, la familia está regada por todo el mundo, pero también hay una conciencia clara de que esto fue una tragedia y nadie pudo prevenir esto”, agregó. Eréndira también aprovechó para pedir ayuda y hablar sobre la reconstrucción del país: “Ando con el corazón un poco roto por la situación en Venezuela. Mi familia es venezolana, mi esposo es venezolano, mi corazón de verdad está allá. Por eso, aprovecho el momento para pedir apoyo. Lo que viene es largo, van a ser muchos años de recuperación”.

¿Quién es Eréndira Ibarra?

Eréndira Ibarra es una reconocida actriz y guionista mexicana. Actualmente, tiene 40 años. Ibarra nació un 25 de septiembre en la Ciudad de México. Desde su debut en la industria del entretenimiento, ha participado en diversas producciones. Entre sus proyectos más destacables, se encuentran títulos como Deseo Prohibido (2008), Sense8 (2015), Matriz Resurrections (2021) y Accidente (2024).

En cuanto a su vida privada, la querida actriz unió lazos matrimoniales con Fredd Londoño en diciembre de 2010. Actualmente, la pareja comparte un hijo.

¿Cuántas víctimas ha dejado el doble terremoto en Venezuela?

El pasado miércoles, 24 de junio, Venezuela se vio azotada por un terremoto doble, con sólo 40 segundos de diferencia entre uno y otro. El primero, fue de magnitud 7,2; mientras que el segundo de 7,5. De acuerdo con la más reciente actualización, el número de víctimas mortales asciende a 2,295 personas, mientras que la cifra de desaparecidos supera los 50,000, según estimaciones de las Naciones Unidas.