¿Nuevo novio? Erika Buenfil presume foto con Brad Pitt

Erika Buenfil se convirtió en una celebridad que se trasladó de buena manera a las nuevas plataformas. No estaba 100% olvidada en los proyectos televisivos, pero las nuevas generaciones la encontraron gracias a sus videos subidos en espacios como TikTok. Ante eso, las personas están al pendiente de su contenido y esta última publicación causó furor entre sus seguidores.

Y no solamente sus fanáticos reaccionaron de manera positiva, sino que otras personas que no son tan cercanas a las publicaciones de la actriz, se sorprendieron por el anuncio. Ante eso los comentarios no se dejaron esperar ante una foto que resultará icónica para la señora favorita de TikTok.

¿Por qué Erika Buenfil se hizo viral en redes sociales?

La actriz de 61 años publicó en su cuenta de Instagram lo que es un sueño cumplido. Y es que en los días recientes el elenco de la película de la Fórmula 1 vino a México para un evento especial. Allí, la gran estrella que todos querían ver era Brad Piit. El icónico actor de Hollywood estuvo en la presentación del filme y atendió a los fanáticos que se hicieron presentes para el evento en la Ciudad de México.

Y como sucede en este tipo de eventos, las empresas que producen estas películas hacen invitaciones a distintas personalidades de la farándula o en el caso del presente, a estrellas de internet. Entre esas afortunadas estuvo Erika Buenfil, quien presumió orgullosa a su “nuevo novio”, pues consiguió una fotografía con el ya mencionado actor de los Estados Unidos.

¿Erika Buenfil tiene pareja actualmente?

La actriz se ha caracterizado por ser una mujer sin necesidad de atarse con algún matrimonio. Aunque sí ha tenido parejas e incluso concibió un hijo, no ha unido su vida a algún contrato oficial ni en alguna boda religiosa. Y en estos momentos no se tiene información de algún hombre con el que salga, pero mientras eso sucede puede presumir su fotografía con el legendario Brad Pitt.

