Samo confesó qué enfermedad tiene; ¿sí le confirmaron cáncer?

El miércoles 11 de junio Samo causó alarma al indicar que tuvo que someterse a una operación de emergencia. El video le mostró bastante desgastado físicamente y se le notó reflexivo. Le dijo a sus fans que se cuidaran y que pusieran mucha atención en sus revisiones médicas. Indicó que no esperaran a sentirse mal para visitar al doctor, sino que tuvieran constantes visitas de rutina para estar atentos a cualquier complicación.

Con el paso de las horas, el equipo de Ventaneando trabajó para contactarlo y su mánager contestó que la intención del video subido por el nacido en Veracruz era concientizar a su público. Y es que en el mensaje que leyó Ricardo Manjarrez en el programa en vivo, se dictó que el músico fue sometido a una operación que evitó el inicio de un cáncer.

¿Qué enfermedad tiene Samo, cantante de Camila?

En estos momentos la banda se encuentra de gira, situación que complicó todavía más los cuidados. Justamente la banda terminó su primera gira del año (en noviembre habrá otra) por los Estados Unidos. Y en EXCLUSIVA, el artista de 49 años platicó con TV Azteca sobre lo que pasó realmente.

“En Costa Rica me empecé a sentir un poco mal de cuestiones gástricas. Entonces llegué directamente con mi doctor y me dijeron que querían descartar que fuera apendicitis. Y al momento de hacer los estudios se dieron cuenta que tenía un pólipo vesicular. Terminé muerto de miedo, me deprimí muchísimo después de la noticia. Pero tuve que irme así a realizar la gira por Estados Unidos”.

¿Samo estará para lo que queda de la gira de Camila en el 2025?

Terminadas las actividades de los conciertos en los Estados Unidos, Samo indicó que fue para que lo operaran, situación que terminó con la decisión de quitarle el pólipo vesicular. Esta decisión se tomó porque estas situaciones médicas llegan a convertirse en cancerígenas. Y así también indicó que está haciendo ejercicios de respiración para recuperarse, pues no puede respirar muy bien. Sin embargo solamente tendrá dos semanas de reposo, pues se van a su gira por Europa donde se presentarán en España e Italia.

