Famosa se viste de lujo tras la muerte de su hija

Las redes sociales se encuentran nuevamente de luto luego de darse a conocer la muerte de la pequeña Lulu, hija de una importante creadora de contenido que perdió la vida apenas con 6 años de edad, lo cual ha hecho que la comunidad digital quede consternada ante esta situación. Esto es lo que sabemos hasta ahora.

Fue durante el pasado martes 27 de enero que Erin Oudshoorn, reconocida y famosa influencer australiana, confirmó la muerte de la pequeña Lulu, esto a través de un mensaje en donde muestra su tristeza por la partida de su hija, así como el agradecimiento por el apoyo que recibió de parte de la comunidad digital.

¿Quién era Lulu, hija de la famosa influencer australiana?

Aprovechando el impacto que tiene en redes sociales, la creadora de contenido australiana compartió una fotografía en su Instagram en donde aparece su mano, la de su esposo y la de su hija. Este mensaje fue acompañado con la leyenda: “Día 2236: Alas de ángel. 6 años, 3 meses y 29 días”, haciendo alusión al tiempo de vida de la menor de edad.

Este continúa con el siguiente mensaje: “Con el corazón destrozado y sumido en el dolor les comunicamos que nuestra hija Lulu falleció ayer plácidamente sobre nuestro brazos, rodeada y profundamente amada por toda su familia. Dave y yo estamos completamente devastados. No hay palabras suficientes para expresar nuestra agonía”.

Cabe mencionar que hace unos años, más precisamente en el 2020, Lulu fue diagnosticada con el Síndrome de West, el cual es una forma extraña de epilepsia. La situación se dio cuando su hija apenas tenía 11 semanas de nacida, por lo que desde aquel momento vivió un proceso delicado y agotador tanto física como emocionalmente hablando.

¿Cómo fue la vida de la pequeña Lulu?

La creadora de contenido se dedicó a comentar el proceso de vida de su hija, lo anterior toda vez que los médicos le dijeron que su enfermedad no tenía cura. Ante ello, se sabe que Lulu sufría convulsiones repentinas , mismas que la obligaron a tomar terapias físicas toda vez que no podía caminar por sí misma.