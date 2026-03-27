La violinista Esmeralda Camacho lanza un mensaje ante la nueva polémica con Nodal

El tema de la violinista (así se le mencionó sobre todo en el inicio de la historia) y Christian Nodal cada vez tiene más interacciones. Sin embargo, hay algunos rastros de que el vínculo se terminó. Por ello, Esmeralda Camacho fue clara en los mensajes que envió en días recientes en sus redes sociales. Aunque muchos los siguen emparentando… existen serios indicios de que la artista ya no trabaja con Nodal. Esto se sabe del presente de ambos.

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¿Esmeralda Camacho fue llevada por Nodal a Japón?

La joven artista evidentemente sabe que la estaban vinculando afectivamente con el cantautor de Sonora. Sin embargo, nunca hizo un comunicado ni se metió en lo que las redes sociales indicaban. Al menos hasta que en los días recientes dejó claros mensajes para todos aquellos que argumentaban que seguramente Nodal fue quien le pagó sus viajes al país asiático.

Esmeralda Camacho presumió en sus perfiles digitales que hizo un viaje al país de Asia y compartió que ella fue quien se pagó ese gusto, lo cual le costó muchos días de trabajo. INdicó que concretó riesgos para poder lograr algo así. Estas fueron sus palabras: “Lo hice cansada, lo hice con miedo, con incertidumbre, a veces enferma, en ocasiones sola, otras en equipo… pero lo hice… Lo soñé tanto, lo trabajé intensamente. Me lo pague sola”.

Con esto, parece que la joven lanzó ciertas indirectas ante las constantes críticas y hasta cierto punto acoso que recibió en meses recientes por los rumores de internet que se fraguaron en su contra. Y es que cada vez hay más indicios de que ya no trabaja con Christian Nodal.

¿Esmeralda Camacho fue despedida por Nodal?

Aunque se habló de que el vínculo profesional se terminó por culpa de una intervención directa de Ángela Aguilar, eso no se pudo comprobar. Sin embargo, algo que los fans y/o haters de los personajes en cuestión se percataron, es el asunto de los proyectos que la violinista comparte en sus redes. Allí ya no aparece su labor como integrante de los músicos de El Forajido, lo cual sí se tenía en el pasado.

Esto puede significar que la relación profesional es más un tipo de colaboración freelance, pues se debe recordar que ella y otros de sus músicos (de Nodal) tuvieron problemas con el visado en el pasado, aunque también es posible que ya no trabajarán juntos. Pero por el momento es mera especulación.