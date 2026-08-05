¿Quién ganará la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7 HOY miércoles 05 de agosto?

Esta semana el universo de MasterChef 24/7 está dando muchas vueltas, pues en tras más de dos meses, la convivencia y las relaciones que han forjado los Cocineros junto con sus mejores platillos le han dado un sabor especial a la competencia, por lo que la Batalla por Equipos de esta noche podría ser clave para el desenlace de la temporada.

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Tras 12 semanas, parecía que ya había grupos definidos dentro de la competencia, pero al parecer los participantes han recordado que solamente uno de ellos ganará y las estrategias poco a poco han comenzado a surgir, por lo que este miércoles seremos testigos de una de las Batallas definitivas.

¿Quién ganará la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7?

Esta noche serás tres los Equipos que se midan en una de las noches más intensas de toda la temporada, aunque solamente uno será el vencedor, donde por un lado tenemos a Ramahá con el Equipo Rojo, Ixdit con el Azul y finalmente, se anunció que el público podrá elegir al tercer Capitán a través de votaciones.

Las expectativas son altas y el nivel de la cocina cada vez crece más y más, por lo que se espera una gran competencia donde los comensales definirán el destino de los Cocineros, quienes podrían subir al Balcón de la Salvación en estas últimas semanas de MasterChef 24/7.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7 para elegir al tercer Capitán de la Batalla por Equipos de HOY?

Para elegir al Cocinero que será el tercer Capitán de la Batalla por Equipos de esta noche puedes votar de diferentes maneras, ya sea escaneando el código QR que aparece en pantalla durante el programa en vivo.

También puedes hacerlo en el sitio web oficial de Azteca UNO donde encontrarás el espacio de MasterChef 24/7 y finalmente con la sección de VOTA, en la que aparecerán los participantes elegibles.

Finalmente, también puedes hacerlo a través de la app de Tv Azteca En Vivo, donde te aparecerá un menú con los participantes que puedes convertir en Capitán esta noche.

Recuerda que cuentas con 10 votos e incluso puedes conseguir 10 votos más de manera extra.