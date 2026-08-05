Qué hacer con una pared que no decoras: 6 ideas que parecen de revista
Lo que parece una simple pared vacía y aburrida, puede transformarse en el espacio más bonito de tu casa con estas sencillas ideas de decoración.
En la decoración de interiores, todos los detalles importan y esto incluye también las paredes que no tienen adornos y que casi todos tienen en casa por no saber de qué forma arreglarla sin saturar los espacios. La buena noticia es que la solución es muy sencilla y basta con darle un poco de vida con elementos bien elegidos y algunas ideas de remodelación que aprortan un toque aesthetic inigualable en salas, comedores y hasta recámaras.
¿Cómo decorar una pared para que se vea elegante? Las mejores 6 ideas que son fáciles de hacer
Galería de cuadros con distintos tamaños. Si eres fan del arte y quieres que se note en tu hogar, las paredes vacías son la oportunidad perfecta para armar una pequeña galería. Combina ilustraciones, fotografías y pinturas colocadas en marcos de varias dimensiones y texturas. Instala de forma que se vea armonioso y no parezcan encimados.
- Repisas flotantes con formas divertidas. Las repisas son excelentes para mantener el orden y sirven para poner todo tipo de artículos. Así que una de las ideas que no fallan al decorar una pared aburrida, consiste simplemente en decorar algunas repisas de formas divertidas, es decir, que no sean las clásicas tablas de madera y que en su lugar tengan acabados llamativos.
Con un espejo redondo XL. Aunque existen muchos mitos respecto a tener espejos en las habitaciones, lo cierto es que cuando los diseños son atrevidos, se convierten en grandes aliados para la decoración. Si tienes un muro de tono claro y que está vacío, prueba con un espejo redondo de gran tamaño, que además hará que el lugar se vea más grande de lo que realmente es.
- Jardín vertical con plantas. Si te gustan las plantas, pero no tienes dónde ponerlas, entonces te encantarán las ideas para aprovechar una pared vacía con un jardín casero que aporte color y frescura a tu casa. Aquí las opciones son infinitas y van desde macetas colgantes, enredaderas como el potus y hasta algunas repisas con tus especies preferidas.
Iluminación especial para una pared vacía. Las luces que uses en cada habitación tienen la capacidad de transformar las vibras al instante. Así que si quieres que el ambiente se sienta acogedor, nada mejor que unas lámparas que iluminen directamente los muros sin decoraciones para no saturar visualmente y que resalte el espacio.
- Papel tapiz divertido. En caso de que no tengas mucho presupuesto para remodelar tu hogar, están las ideas que apuestan por usar el papel tapiz para decorar una pared vacía y que no maltrata los materiales. En tiendas para el hogar puedes encontrar modelos de diversos colores y texturas, ya solo tendrás que decidir cuál va mejor con el resto de la decoración.