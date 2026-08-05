Qué hacer con una pared que no decoras: 6 ideas que parecen de revista

En la decoración de interiores, todos los detalles importan y esto incluye también las paredes que no tienen adornos y que casi todos tienen en casa por no saber de qué forma arreglarla sin saturar los espacios. La buena noticia es que la solución es muy sencilla y basta con darle un poco de vida con elementos bien elegidos y algunas ideas de remodelación que aprortan un toque aesthetic inigualable en salas, comedores y hasta recámaras.

¿Cómo decorar una pared para que se vea elegante? Las mejores 6 ideas que son fáciles de hacer