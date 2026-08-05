En solo 6 pasos: aprende a hacer el nudo de la corbata de forma rápida y sencilla

Hacer el nudo de la corbata de forma rápida y sencilla solo requiere seguir 6 pasos básicos. Este método permite lograr un resultado clásico, simétrico y fácil de ajustar: ideal para reuniones de trabajo, eventos formales, graduaciones o celebraciones especiales.

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De acuerdo con especialistas en asesoría de imagen, como los consultores de la Association of Image Consultants International (AICI), una corbata bien anudada transmite orden, profesionalismo y cuidado por los detalles. Además, el nudo debe quedar proporcionado al cuello de la camisa y terminar aproximadamente a la altura de la cintura para mantener una apariencia equilibrada.

Cómo hacer el nudo de la corbata en 6 pasos

Si nunca has hecho un nudo o deseas perfeccionarlo, sigue este procedimiento fácil y rápido:



Coloca la corbata correctamente: sitúa la corbata alrededor del cuello con la parte ancha a un lado y la parte angosta al otro. La punta ancha debe quedar considerablemente más larga, ya que será la que se utilizará durante casi todo el proceso. Cruza la parte ancha sobre la angosta: Lleva la parte ancha por delante de la angosta para crear la base del nudo. Rodea la parte angosta: pasa la parte ancha por detrás de la parte angosta y vuelve a llevarla hacia adelante. Este movimiento genera una vuelta completa que comienza a formar el nudo. Lleva la punta hacia arriba: Introduce la parte ancha por debajo del lazo que rodea el cuello y hazla salir hacia arriba para preparar el cierre. Introduce la punta por el frente: se formará una pequeña abertura en la parte delantera del nudo. Pasa la punta ancha por ese espacio y tira suavemente hacia abajo hasta conseguir un nudo firme y uniforme. Ajusta la posición: desliza cuidadosamente el nudo hacia arriba hasta que quede apoyado sobre el cuello de la camisa. Comprueba que esté centrado y que la punta de la corbata llegue aproximadamente a la altura de la cintura.

Consejos para lograr un nudo de corbata perfecto

Una vez aprendido el procedimiento, algunos detalles pueden marcar la diferencia en el resultado final:



Elige el largo adecuado: la punta de la corbata debe terminar cerca del cinturón o la cintura del pantalón.

la punta de la corbata debe terminar cerca del cinturón o la cintura del pantalón. Cuida la simetría: un nudo centrado aporta una imagen más elegante y profesional.

un nudo centrado aporta una imagen más elegante y profesional. Combina el nudo con el cuello de la camisa: los expertos en imagen de AICI señalan que los cuellos abiertos suelen favorecer nudos más anchos, mientras que los cuellos estrechos funcionan mejor con nudos clásicos y compactos.

los expertos en imagen de señalan que los cuellos abiertos suelen favorecer nudos más anchos, mientras que los cuellos estrechos funcionan mejor con nudos clásicos y compactos. Evita apretar demasiado: el nudo debe quedar firme, pero sin comprimir excesivamente el cuello para mantener la comodidad durante todo el día.

el nudo debe quedar firme, pero sin comprimir excesivamente el cuello para mantener la comodidad durante todo el día. Desata la corbata al terminar de usarla: los especialistas en sastrería recomiendan deshacer el nudo en lugar de aflojarlo y retirarlo por la cabeza, ya que esto ayuda a conservar la forma de la tela y prolonga la vida útil de la prenda.

Con un poco de práctica, este nudo clásico puede realizarse en menos de 1 minuto y convertirse en un recurso indispensable para cualquier ocasión que requiera un look formal y elegante.