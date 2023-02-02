Banda MS estrenará una canción inédita con Camila.

La Banda MS se encuentra de manteles largos por sus 20 años de trayectoria y confirma que este 3 de febrero estrenará la colaboración musical que grabaron con Mario Domm y el grupo Camila.

“Es un talentazo, es un genio Mario Domm y nos encanta trabajar con él”.

“La canción es de él, es inédita, entonces creo que por eso nos interesó aún más, porque tiene el toque de Camila y el toque de Banda MS, es algo muy padre que ya este viernes lo van a escuchar todos”, expresaron los integrantes de la banda.

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¿Cuál es la próxima colaboración de la Banda MS?

Banda MS está en pláticas para colaborar con Ice Cube.

Revelan haber iniciado conversaciones con el rapero estadounidense Ice Cube para realizar algunas colaboraciones.

“Con Ice Cube tuvimos la fortuna de ir y visitarlo ayer, en una plática con él lo comentamos, sabemos la calidad del artista, la calidad del cantante, la calidad del actor, pero la calidad de persona, la calidad de ser humano que tiene Ice Cube es increíble, nos llevamos una gran sorpresa”, externaron.

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¿Quiénes son los invitados de la Banda MS en su próxima gira?

Banda MS tendrá invitados especiales en su gira de 20 años.

La gira de celebración por los 20 años de la banda contará con invitados especiales.

“Ya sea Mario Domm, ya sea Yuridia, ya sea Edén Muñoz, ¿por qué no Snoop Dog? O Ice Cube, ¿por qué no?”.

Y expresaron su orgullo de presentarse en el próximo Super Bowl antes del juego estelar.

“Bueno, la participación en el Super Bowl, igualmente, otro halago para nosotros, sabemos que es el máximo escenario que puede haber, yo creo que es el espacio que todo el mundo pelea”, cerró.

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