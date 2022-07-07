Alejandro Fernández y La Arrolladora Banda El Limón preparan dueto.

Al igual que grupos como Los Ángeles Azules, La Arrolladora Banda El Limón de Réne Camacho decidió incursionar en el mundo de los duetos y lo hará de forma espectacular luego de anunciar una nueva colaboración con ni más ni menos que Alejandro Fernández, con quien lanzará a dueto “Nunca dudes en llamarme”.

El nuevo sencillo en donde la agrupación de regional mexicano colabora con ‘El Potrillo’ será lanzada el próximo 14 de julio y promete ser un verdadero hitazo, tal como los más de 30 éxitos que han hecho de esta banda una de las más escuchadas de la historia gracias a temas como “El final de nuestra historia”, “Mi segunda vida”, “Llamada de mi ex”, entre muchos otros.

“Un tema que sin lugar a dudas se sumará a los más de 30 éxitos que han hecho de esta banda una de las más trascendentes de la historia, además de que ésta es la primera vez que el hijo del desaparecido Vicente Fernández graba una canción con una banda sinaloense”, versa el comunicado emitido por la agrupación.

La Arrolladora Banda El Limón anuncia colaboración con el Potrillo

A través de sus redes sociales, La Arrolladora Banda El Limón anunció con bombo y platillos algo que parecía imposible, su colaboración con uno de los artistas más importantes de la música regional mexicana a nivel mundial, Alejandro Fernández.

En un pequeño video difundido por la banda sinaloense aparecen Esaúl García y Alejandro Fernández invitando al público a estar pendientes del lanzamiento que llegará el próximo 14 de julio.

“Estamos grabando nuestro nuevo sencillo que se llama “Nunca dudes en llamarme”, no te lo pierdas, va a salir espectacular este tema y el video también va a estar increíble. Un abrazo”, dijo ‘El Potrillo’ que replicó el anuncio en sus redes sociales.

Cabe destacar que, esta será la primera vez que escuchemos a Alejandro Fernández cantar al ritmo de la banda sinaloense, por lo que los fans de la agrupación y del cantante mexicano ya esperan con ansias el lanzamiento de “No dudes en llamarme”.