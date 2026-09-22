Joy rompe en llanto y confiesa la DOLOROSA VERDAD detrás de su separación de Jesse

Hace unas horas la escena de la música en México se llevó una gran sorpresa luego de que el popular dúo conocido como Jesse & Joy anunciara que seguirán caminos distintos tras más de 20 años juntos, tomando por sorpresa tanto a propios como extraños.

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Este martes, Joy Huerta salió públicamente a dar la cara por el rumbo del dúo y habló para los medios lo que será esta etapa previo a la separación de Jesse, donde no pudo evitar lucir desgarrada y nerviosa, asegurando que nunca se había imaginado estar parada ante la prensa ella sola.

Joy se rompe al hablar sobre el presente del dúo Jesse & Joy

En una conferencia para medios, Joy habló sobre la carga del proyecto que asumió durante sus primeros años de carrera, mencionando lo mucho que le costó encontrar su voz, mencionando que lo logró gracias al amor del público, el cuál le dio el valor para cantar con más fuerza.

“Han sido unos días muy difíciles de asimilar, hay cosas que seguimos procesando pero yo decido continuar, decido seguir con los planes que estaban agendados, decido estar aquí con ustedes. Me muero de miedo pero si el público quiere seguir cantando conmigo yo quiero seguir cantando con ustedes y los planes acordados”.

¿Qué dijo Joy Huerta sobre la separación de Jesse & Joy?

Tras asegurar que no se imaginaba sola, la cantautora explicó que “Jesse & Joy nació hace 40 años antes de siquiera tener ese nombre”.

Sobre el momento que viven como parte del dúo aseguró que ama profundamente a su hermano (Jesse) y que siempre lo va a amar, asegurando que respeta su decisión y que va a apoyarle en cada paso.

El momento que le hizo ver más emocionada y vulnerable fue cuando Joy habló sobre lo mucho que ama a su público, mismo que ha construido junto a las más de dos décadas con el proyecto; donde también mencionó a su equipo de trabajo, el cuál les ha acompañado en toda su carrera.

¿Qué pasará con los compromisos programados de Jesse & Joy?

Para finalizar, la cantautora reveló que a partir del 6 de diciembre, Jesse & Joy continuará con las fechas acordadas y que incluso el 2027 contará con ella arriba del escenario y con “el micrófono de su hermano prendido”.