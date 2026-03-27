Esposa del Dr. Culichi ROMPE EL SILENCIO y revela tragedia familiar previa a la muerte del cirujano: “Es el momento más duro y difícil de mi vida”

La reciente muerte de Aneudi Rendón Moreno, mejor conocido como el “Dr. Culichi” sigue generando conmoción en las redes sociales luego de que recientemente su esposa Arlin Gallardo publicara una video donde rompe en llanto al revelar el duro momento por el que atraviesa.

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Durante la grabación Gallardo ha señalado que no solo atraviesa el duelo de la muerte de su pareja, sino también, recientemente habría perdido a su papá.

"Es el momento más duro y difícil de su vida, mi papá falleció hace tres meses, mis pilares más fuertes, los más importantes”, reveló entre lágrimas asegurando que tanto su familia como Aneudi son fieles creyentes de Dios por lo mismo ha estado realizando rosarios, misas de novenario. Sin embargo, debido al dolor que atraviesa no se han hecho públicas, pero pide que puedan hacer una oración por Rendón Moreno en misa.

Las imágenes difundidas, ha sido interpretado por seguidores como un mensaje cargado de duelo acumulado, pues no solo enfrenta la partida del cirujano , sino una doble pérdida en un corto periodo de tiempo. Gallardo acompañó el video con unas tiernas palabras de descripción en donde indica que: “Te amaré y te extrañaré todos los días de mi vida, mi gran amor eterno”.

La lamentable noticia del fallecimiento del Dr. Culichi se dio a conocer el pasado 18 de marzo de 2026 a través de un comunicado lanzado por su familia, sin embargo, las causas de su deceso no han sido reveladas, según versiones, aparentemente habría presentado un infarto.

¿Quién es Arlin Gallardo, viuda del Dr. Culichi?

Alin Gallardo es conocida por ser la pareja sentimental del famoso cirujano Aneudi Rendón Moreno, quien destacó dentro del mundo del espectáculo por trabajar con importantes artistas. En redes sociales Gallardo se presenta como madre de tres hijas y comparte momentos familiares, de viaje y proyectos tanto personales como profesionales.

¿Quién era Aneudi Rendón Moreno mejor conocido como el Dr. Culichi?

Aneudi Rendón Moreno fue un reconocido cirujano plástico originario de Culiacán, Sinaloa, que ganó popularidad por su trabajo médico, lo que lo llevó a realizar cirugías a artistas y celebridades reconocidas dentro del mundo del entretenimiento. Además era miembro de importantes asociaciones médicas en el país, destacando su ética profesional y cercanía con sus pacientes.