El esposo de Ana Bárbara da su primera declaración al ser cuestionado sobre una infidelidad a la cantante grupera

Ángel Muñoz, esposo de la cantante grupera Ana Bárbara, reapareció por primera vez luego de ser señalado por una supuesta infidelidad a la intérprete de “Bandido”. Sin embargo, en la respuesta que dió al ser cuestionado sobre la polémica no ofreció detalles sobre la situación y solo respondió “Nada”.

¿Cómo fue la aparición de Ángel Muñoz luego de que se le acusara de una infidelidad a Ana Bárbara?

En redes sociales comenzó a circular un video en dónde el esposo de Ana Bárbara, Ángel Muñoz, es cuestionado sobre su supuesta infidelidad a la cantante. Sin embargo, el hombre respondió que “no pasaba nada”, por su parte dijo “yo no vivo aquí” cuando le preguntaron si vivía con la cantante. Luego de eso el hombre entró a su vehículo e ignoró las demás preguntas sobre la situación. Ante esto la intérprete de temas como “Loca”, “Lo busqué”, “La trampa”, entre otros no ha dado declaraciones ni ha lanzado un comunicado oficial sobre la situación que atraviesa su matrimonio.

¿Por qué se dice que Ángel Muñoz engañó a Ana Bárbara?

Adriana Toval, periodista originaria de Costa Rica, aseguró haber mantenido una relación con el esposo de Ana Bárbara además de que filtró audios en donde Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, hace fuertes declaraciones y menciona que pretende dejar a la artista y quedarse con su casa además de que señala que ambos (al artista y él) estarían bien si la cantante “no tuviera a sus hijos”.

Estos audios le han dado la vuelta a todo el internet por lo que los representantes legales del hombre ya han respondido diciendo que los mensajes compartidos por Adriana Toval son “falsos, tendenciosos y carentes de sustento”. Ante esto la periodista ha expresado de forma pública que podría demandar a Muñoz debido a que ella tiene pruebas comprometedoras “Yo tengo más grabaciones, tengo más videos, lo tengo grabado a él en el hotel, tengo audios íntimos, tengo una foto en el baño donde él está semidesnudo”, fueron algunas de sus palabras.

De acuerdo con las declaraciones de Toval, ella al principió no buscaba una relación con el esposo de Ana Bárbara, sin embargo cuando él le propuso una relación ella accedió y “se enamoró”. Esta situación ha generado una gran polémica, especialmente porque hasta el momento no hay respuesta por parte de la cantante grupera luego de la filtración de audios y las declaraciones de la periodista.