Un gran adiós, esta fue la ÚLTIMA producción donde participó Elsa Aguirre, el ícono del Cine de Oro mexicano

A través de los años poco a poco las figuras del Cine de Oro mexicano se han ido apagando, pues fue una era que tuvo su auge hace más de 60 años, donde nuestro país fue testigo de algunas de las producciones más reconocidas gracias a las historias, producciones, directores y sobre todo actores, tal como Elsa Aguirre.

La actriz ganó gran popularidad durante su adolescencia siendo su debut en su adolescencia en la película “El Sexo Fuerte” con un pequeño papel, aunque gracias a su talento y carisma rápidamente puedo hacerse de más trabajos que le hicieron consolidarse como una de las actrices jóvenes reconocidas por las siguientes décadas hasta su adiós de las producciones en 2004.

¿Cuáles fueron las películas más reconocidas de Elsa Aguirre?

Desde su primera aparición en el año de 1946, la actriz Elsa Aguirre ha tenido una de las trayectorias más reconocidas de todo el entretenimiento mexicano, donde se pueden destacar títulos como:



El sexo fuerte (1946)

Algo flota sobre el agua (1948)

Ojos de juventud (1948)

Lluvia roja (1949)

Medianoche (1949)

La mujer que yo amé (1950)

La estatua de carne (1951)

Cuidado con el amor (1954)

Vainilla, bronce y morir (1957)

Ama a tu prójimo (1958)

Fueron dos décadas donde el público mexicano vio por todos lados el rostro de Elsa, siendo incluso una de las socios recurrentes de Pedro Infante, dejando en claro el nivel de popularidad que tenía en aquella época.

¿Cuál fue la última producción de Elsa Aguirre?

Aunque Elsa se hizo a un lado de las películas y telenovelas a finales de la década de los 90’s, la última producción en la que interpretó a un personaje fue en Belinda de TV Azteca, novela que salió por allá del 2004 con el que pudimos verla una última vez en pantalla.

Este melodrama significó el finales de su carrera, donde si bien, no fue la protagonista, Elsa compartió pantalla con Mariana Torres, Leonardo García, Héctor Bonilla y Anna Ciochetti.

Hoy en día, a sus 95 años, Elsa Aguirre ha tratado de mantener actividad en su cuenta de Facebook donde ha compartido contenido de los tiempos “mozos” de su juventud, dirigiendo así un pequeño archivo de lo que fue su trayectoria.