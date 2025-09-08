Elsa Aguirre se despide de su público con desgarrador mensaje: “Al fin de mi existencia”

Las redes sociales se han revolucionado luego de que la reconocida actriz Elsa Aguirre se abriera una cuenta en la red social Facebook. Cerca de cumplir 95 años, la famosa decidió dar inicio a una campaña con el fin de despedirse de su público y contar las experiencias vividas en este recorrido.

Elsa Aguirre es recordada por ser una de las actrices más emblemáticas de México, con papeles trascendentales en la industria del séptimo arte y por ser considerada como una de las estrellas más bellas. Ahora, toma nuevamente contacto con su público y de una manera muy particular.

¿Cómo se despidió Elsa Aguirre de sus fans?

La actriz Elsa Aguirre compartió en su cuenta de Facebook fotografías suyas en que brillaba como actriz y una serie de videos que corresponden a su actualidad. El próximo 25 de septiembre cumplirá 95 años de edad y es por eso que decidió dirigir una mensaje “a todos los medios de comunicación y público en general”.

“Mucho me están preguntando ¿cómo estoy viviendo esta etapa de mi vida?”, señala el primer posteo de la actriz. Elsa Aguirre precisó que se encuentra en un tiempo muy interesante de su vida y que lo que busca es “platicarles los más que yo pueda de aquí hasta que me vaya, lo más que pueda de mi vida, de mis experiencias tan interesantes porque solamente teniendo los 95 años me pueden comprender de las experiencias tan hermosas que estoy teniendo y no las cambio por aquel tiempo de mi juventud, que no sabía a veces ni dónde estaba parada”.

¿Qué mensaje dejó Elsa Aguirre a sus seguidores?

En varios videos, Elsa Aguirre fue dando detalles sobre su presente y su pasado. La actriz dijo que lleva más de 40 años en Cuernavaca ya que “el destino me ha traído aquí para llegar al fin de mi existencia, nada más de éste ciclo porque voy a continuar, de eso estoy segura”.

Elsa Aguirre remarcó que seguirá compartiendo contenido en esta red social y agradeció haber cambiado su vida ya que “no me sentía bien. Estaba tomando y con un hijo. Quería encontrar una posibilidad de cambio y se necesita la experiencia, la disciplina, el trabajo con nosotros mismos de cambiar”.

Esta reaparición pública de Elsa Aguirre le dio como retribución una avalancha de comentarios de afecto por parte de los internautas y quienes la vieron brillar en la gran pantalla. Ahora, sus seguidores se mantienen expectantes por el próximo contenido que compartirá de manera virtual.