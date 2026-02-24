Esto se sabe del estado de Gallo Elizalde tras quedar atrapado en bloqueo

Gallo Elizalde es un cantautor mexicano, quien se destaca por ser uno de los hermanos de Valentín Elizalde, otro reconocido cantante mexicano. Ante la situación que se vive en el país, se quedó atrapado en el bloqueo de una importante carretera, generando que pasara varias horas varado en plena vialidad junto a otros usuarios.

Es así que te detallaremos todo lo que se sabe sobre su estado actual tras el imprevisto que vivió en la vialidad. No te pierdas toda la información que te vamos a compartir al respecto.

¿Qué le pasó al Gallo Elizalde?

El Gallo Elizalde desde sus redes sociales se encargó de compartir detalles, explicando cómo fue su experiencia al estar atrapado en el bloqueo en una carretera que conectaba con Morelia, lugar en el que pasaron 25 horas en alto total, situación que perjudicó a miles de viajeros que se encontraban transitando en la vialidad.

Por otro lado, dentro de sus publicaciones del artista, alguien subió un video donde vemos al cantante sirviendo algunos tacos para las personas que, al igual que él, estaban varadas en la carretera.

La publicación más reciente que hizo el artista es donde lo vemos en una presentación en vivo; la imagen dice: “Al mal tiempo, buena cara, plebada; cuídense mucho, plebes”. Hasta el momento parece que el artista se mantiene a salvo y en buen estado, debido a que se mantiene activo en sus redes sociales.

¿Qué experimentó el Gallo Elizalde?

Aunque el estado del Gallo Elizalde es positivo, en sus redes sociales ha compartido varios testimonios de todo lo que vivió al quedar atrapado en el bloqueo. Mientras se encontraba en la carretera, detalló que en varias ocasiones llegaron militares, y que la gente estaba desesperada, debido a que llevaban varados más de 25 horas y no se contaba con los víveres necesarios.

Aun así, en sus publicaciones hace mucho hincapié en tener cuidado al momento de salir, en especial en las zonas de conflicto. Por ahora hay que mantenernos activos en sus redes sociales para conocer más sobre el reconocido cantante.