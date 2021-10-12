El Gallo Elizalde habla de su gran amistad con Alejandro Fernández.

El Gallo Elizalde sobre Alex Fernández y “El Tiempo no Perdona”.

La relación entre Francisco El Gallo Elizalde y la Dinastía Fernández se ha vuelto tan entrañable que Alejandro Fernández lo invitó a subir al escenario en la gira que emprendió en septiembre; ocurrió nada menos que en el Madison Square de Nueva York.

Primero mi compa me hizo la invitación para estar con él en Las Vegas, no pude por cuestiones de agenda. Después se dio sin querer porque yo tenía que viajar a Estados Unidos; fue una experiencia única cantar con un máximo exponente del regional mexicano

El Gallo también narra lo que vivió tras bambalinas, pues la fecha coincidió con su cumpleaños, hecho que el propio Alejandro no pasó por alto.

En el camerino me mandaron un mariachi para que me cantara Las Mañanitas

Pero, ¿cómo fue que El Gallo Elizalde y los Fernández empezaron a frecuentarse?

Tenemos 5 o 7 años de amistad y puedo decir que El Potrillo es mi amigo. Siempre nos echamos la bohemia para platicar de nuestra vida

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La canción ‘El tiempo no perdona’ conmueve hasta las lágrimas a Alejandro Fernández

El Gallo Elizalde habló del tema que compuso para Alex Fernández, el cual le hace un nudo en la garganta a El Potrillo.

Me habló Don Vicente y me dijo ‘hijo, esta canción la va a grabar mi nieto, no mi hijo, porque ya es hora de que mi nieto le cante una canción a su papá’. Yo le dije ‘son temas para ustedes y aquí están las puertas abiertas’

Pero, ¿qué dice El Gallo Elizalde sobre el estado de salud del patriarca de la Dinastía Fernández?

Siempre estamos en comunicación, de repente mi compa se achicopala, pero Vicente le dio un buen ejemplo de no quedarle mal a la gente y de llevarles un buen show. Ojalá que el señor se reponga

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