Desgarrador mensaje de Maribel Guardia a 3 años de la muerte de su hijo: “Sin aire, sin ilusión”

Este jueves 09 de abril se están cumpliendo 3 años de la muerte de Julián Figueroa, el hijo de la relación entre Maribel Guardia y Joan Sebastian, quien tan solo tenía 27 años de edad y toda una vida por delante, hecho que dejó a todo México y el mundo del espectáculo conmocionado, pues prácticamente se le vio crecer en los medios.

Ante este triste suceso, una de las personas que más resintió su muerte y con justa razón fue su madre, Maribel Guardia quien constantemente lo ha mantenido vigente a través de sus redes sociales, donde lo recuerda a través de fotografías y textos cada mes y este aniversario luctuoso no fue la excepción.

¿Cuál fue el mensaje de Maribel Guardia a su hijo Julián Figueroa a tres años de su muerte?

A través de sus redes sociales, la actriz, cantante y presentadora de 66 años compartió una fotografía de su hijo Julián y le dedicó unas conmovedoras palabras:

“JULIÁN 3 años… sin aire , sin ilusión , sin tu luz, sin ti “, se puede leer en la publicación con la que lo ha recordado en este día, pues se trata del único hijo que la celebridad tuvo, lo cuál ha dejado un gran de vacío en esta, a tal punto de que en recientes palabras, señaló que tras haberse enterado de esta noticia, ella se quiso morir aunque procesando poco a poco las cosas, ha aprendido a ver las cosas lindas que pasó con Julián.

¿De qué murió Julián Figueroa?

De acuerdo con la versión compartida por la familia del cantante, compositor y actor, éste habría fallecido por la noche debido a un infarto agudo miocardio y fibrilación ventricular, siendo hallado sin vida en su residencia ubicada en Jardines del Pedregal.

Lejos de más versiones que han surgido con el paso de los años, esta es la que Maribel Guardia ha mantenido, dejando de lado todos los rumores de este triste hecho que sacudió a todo México.