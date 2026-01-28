Esto cuesta comer en el lujoso hotel donde habrían discriminado a Carlos Trejo por su forma de vestir

Un nuevo escándalo rodea a Carlos Trejo, más allá de su conocida enemistad y pelea con Alfredo Adame . Ahora, el famoso “Cazafantasmas” habría sido discriminado en un hotel de lujo al que acudió para desayunar, pero que no le permitieron la entrada por su forma de vestir.

“Quería ir a desayunar, pero venía vestido como siempre me visto y me dijeron que no podía porque no estaba debidamente vestido”, comentó el polémico conductor en su cuenta personal de Instagram.

El hotel del que habla Trejo está ubicado cerca de San Pedro Garza García, en la ciudad de Monterrey. Cuenta con cinco estrellas y se describe como un recinto de “elegante estilo neoclásico, con una moderna torre de fachada de cristal”. En su restaurante ofrecen un bufé abierto las 24 horas, con distintos platillos internacionales.

Aunque en Google Maps no aparece el menú, algunas reseñas de personas que han visitado el lugar dan pistas sobre cuánto se podría pagar por comer ahí. Según la usuaria Ileana González, su consumo fue de 2,905 pesos, aunque señaló que la propina ya venía incluida en el recibo, elevando el monto a 3,505 pesos. Otro usuario indicó que el gasto por persona en un evento familiar fue de alrededor de 1,000 pesos. En la descripción del hotel se menciona que el consumo por persona puede variar entre 400 y 500 pesos.

Así es el restaurante del hotel en donde habrían discriminado a Carlos Trejo.|(ESPECIAL/Google Maps)

Alfredo Adame se burló de Carlos Trejo

Alfredo Adame no dejó pasar la oportunidad para burlarse de la situación que vivió su archienemigo. En su cuenta de Instagram compartió uno de los videos que circulan en redes sociales y se mofó diciendo que eso le ocurrió “por mugroso”.

Como respuesta, Trejo aseguró que esos comentarios no le afectan y arremetió contra Adame llamándolo “Golden Shit”, un juego de palabras altisonante inspirado en su apodo “Golden Boy”. Luego añadió: “Se burló de que me habían discriminado. (…) Ay, Alfredo, no entiendo por qué tu mamá no te tragó y te cagó al baño”.

Cabe señalar que Carlos Trejo se encontraba en Monterrey debido a la presentación oficial de la pelea que tendrá contra Alfredo Adame, un evento que los fans han esperado durante años.

Cuándo es la pelea de Alfredo Adame y Carlos Trejo

Carlos Trejo y Alfredo Adame confirmaron que finalmente llevarán a cabo la pelea que sus seguidores tanto esperaban. Ambos famosos subirán al Ring Royale el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey. Quienes deseen asistir podrán hacerlo adquiriendo sus boletos.