Así puedes hacer squishies de los Saja Boys con globos y gel

Los squishies se han vuelto muy populares por lo que en el mercado puedes encontrar una gran cantidad de ello. Sin embargo, en esta oportunidad puedes hacerlo en la comodidad de tu casa y con temática de los Saja Boys.

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Para poder realizarlos necesitas usar globos y gel que te permitirán obtener una textura elástica, transparente o semisólida que es gratificante al apretarla. Te dejaremos a continuación el paso a paso.

¿Cómo hacer squishies de los Saja Boys?

Materiales



Globos transparentes o de color blanco (los transparentes son ideales porque dejan ver el gel).

Gel (puedes usar gel para el cabello transparente, gel antibacterial o incluso slime transparente).

Marcadores permanentes (indelebles) de color negro, azul, rojo o el que corresponda al miembro de los Saja Boys que vayas a hacer.

Una botella de plástico vacía o un embudo.

Opcional: Glitter o colorante para darle brillo al interior de tu squishy.

Procedimiento

Para poder realizarlo debes preparar el relleno. En este paso si buscas que el gen tenga brillo o color, debes mezclarlo en un recipiente con un poco de glitter o una gota de colorante.

Luego vas a colocar todo el gel dentro de una botella plástica limpia y seca. Lo siguiente es estirar la boquilla del globo para colocarla en boca de la botella.

Voltea la botella y presiona despacio para que el gel pueda pasar completamente al interior del globo hasta que tenga el tamaño de una pelotita cómoda para tu mano.

Aquí nos encontramos con el paso más importante ya que debes empujar con cuidado todo el aire hacia afuera antes de amarrar el globo. Ten en cuenta que si queda aire en tu squishy podría reventarse fácilmente al presionarlo.

Por último, tienes que sellar el globo con un nudo firme y procura cortar el exceso de la boquilla con unas tijeras (dejando un espacio seguro para que no se desarme).

Esta es una gran idea para llevar a cabo.|Pinterest

¿Cómo se puede decorar con los Saja Boys?

Cuando ya hayas realizado los pasos anteriores pues es momento de decorar tu squishy. Para ello debes seguir los siguientes pasos:

