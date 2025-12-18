Así respondió Eugenio Derbez a las críticas por la muerte de la mamá de Aislinn Derbez

Después de un silencio generalizado de parte de Eugenio Derbez, tuvo un encuentro con la prensa, donde evidentemente se le cuestionó sobre lo vivido con el fallecimiento de Gabriela Michel. El comediante fue contundente al indicar la realidad entre lo público y lo privado y le restó importancia a las críticas que su familia en general recibió.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre las críticas recibidas en los últimos días?

La familia en general y él en lo particular han sido blanco constante de comentarios de odio en redes sociales. Pese a que su fama ha trascendido la televisión, el cine, los podcast e inclusive cuentan con una trascendencia a nivel internacional… mucha gente no traga a Eugenio. Ante eso, destrozaron al padre de Aislinn por “no hacerse presente” con su hija.

“Me da risa porque ahora todo tiene que ser para afuera, ¿no? Me enteré cuando estaba en el evento, estaba en Nueva York, yo ya no tenía una relación con su mamá. Ella estaba casada y tenía un esposo, qué voy a andar saliéndome de un evento en el que ya estoy para viajar a México. Es absurdo lo que la gente quiere y le importa más que públicamente te pronuncies”.

Justamente las palabras del líder de la dinastía Derbez prácticamente repitió lo dicho por Vadhir, quien lanzó una crítica en redes sociales al entender que las exigencias de mantener un “apoyo público” son absurdas. Lo que se publica y lo que pasa en el día a día en la interna no tienen nada qué ver entre sí, argumentaron papá e hijo.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de su hija?

Igualmente, tal como lo indicó la propia Aislinn, Eugenio dijo que ha pasado por diversas pruebas en meses recientes. Sin embargo destacó que está recuperándose: “Está bien. La voy a ver mañana, a ver cómo está. Sé que está estable, pero sí le pegó muy duro, fue un mes muy duro para ella en muchos aspectos, pero está muy bien afortunadamente. Es una mujer muy fuerte, siempre está trabajando en ella misma, así que está muy bien”.