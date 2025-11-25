Vadhir Derbez estalló contra los usuarios que le pedían un mensaje para su hermana; esto dijo

Las redes sociales son un entorno que se maneja a sus tiempos y con una inmediatez total. Y parte de esa vorágine le exige a los usuarios reaccionar rápido y de la forma que se exige de parte de un gran sector, porque si no hay ataque. Esto lo explicó a su forma Vadhir Derbez, quien se enfadó con las personas que estuvieron exigiendo de manera enérgica su publicación de apoyo a su hermana, pues es lo que manda la opinión pública.

Así llevó a cabo el funeral de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez y exesposa de Eugenio Derbez TV Azteca [VIDEO] El funeral de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez y exesposa de Eugenio Derbez, se llevó a cabo en la zona de Satélite con mucha discreción. Aquí el reporte completo.

Te puede interesar - ¿Por qué Vadhir Derbez sorprendió con este cambio de look?

Te puede interesar - ¿Vadhir Derbez sigue de pareja con esta influencer?

¿Por qué Vadhir Derbez se enojó con los usuarios de redes sociales?

Uno de los hijos de Eugenio Derbez salió a comunicar un mensaje bastante largo sobre su apoyo y el por qué de su silencio en las horas recientes. El hijo de Silvana Prince explicó que aunque no había mandado un mensaje público a su hermana, estuvo apoyándola en lo que pudo en estas horas de profundo dolor para la familia de Gabriela Michel.

Esto dijo en su publicación en su cuenta de Instagram: “Me sorprende ver como reacciona la sociedad con estas cosas en redes. Me han llegado una cantidad de mensajes en los stories que ya tenía ayer, sobre lo insensible que soy, y como no estoy apoyando a mi hermana en estos momentos”.

Además, el mensaje manda a la reflexión de cómo se le exige a las personas el comportarse en un momento como estos. Las figuras públicas siempre están en un escrutinio, sin embargo cada quien lleva su duelo de la forma como puede. Y así, reiteró el amor, cariño y apoyo que en estos momentos necesita Aislinn.

¿Además de Vadhir Derbez, el resto de la familia compartió algo en redes?

Aunque todos los hicieron después de que Aislinn compartiera el fallecimiento de su madre por un paro cardíaco, solamente faltaría José Eduardo Derbez. Eugenio, Alessandra y el propio Vadhir ya se hicieron presentes en redes sociales. Sin embargo, José Eduardo no ha hecho nada público, quien sería el único de los Derbez que faltaría de comunicar algún mensaje en este momento de dolor para su media hermana y el resto de la familia de Gabriela.