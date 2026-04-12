Ex de Ángela Aguilar podría haber sido clonado para el último video de Nodal

El último video de Nodal ha generado controversia, en especial por la influencer que aparece, debido a que tiene un enorme parecido a Cazzu, la ex del cantante mexicano, pero parece que la controversia sobre el tema no va a terminar ahí.

Recientemente, los internautas han resaltado que el otro actor que aparece en las imágenes tiene un gran parecido con el ex de Ángela Aguilar, generando gran ruido en las redes sociales.

¿Qué pasó en el video de Christian Nodal?

El último video de Nodal titulado “Un vals” ha generado mucha polémica, debido a la presencia de Dagna Mata, quien tiene una gran similitud física con la cantante Cazzu, la ex de Christian con quien tuvo a su primera hija.

Sin embargo, las redes se han encargado de señalar que el otro protagonista masculino del video tiene una gran similitud con el ex de Angela Aguilar, quien se trata de Josh Ball, quien se destaca por ser un jugador de la NFL.

Aunque se desconoce el nombre del otro actor, visualmente se parecen, ya que ambos son hombres altos, de tez blanca y ambos con una barba de candado, impactando a todos los usuarios que vieron las imágenes.

¿Cómo han reaccionado los internautas?

Por un lado, hay quienes aseguran que dichas acciones de escoger a personas que sean similares a sus anteriores parejas podrían tratarse de una indirecta, en la que buscan burlarse de sus ex, mientras que otros detallan que se trata de una acción de marketing para aumentar los números, en especial después de que su más reciente video de Nodal de “Incompatibles” no lograra obtener los números que ellos deseaban.

No olvidemos que toda la controversia aumentó cuando se recuerda que la relación con el ex de Ángela Aguilar fue descrita como tormentosa y difícil, según la hija de Pepe Aguilar.

Debido a las críticas del último video, el cantante mexicano ha limitado los comentarios en redes sociales, aunque en YouTube es posible ver la opinión del público ante las nuevas imágenes.