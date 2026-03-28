Famoso ex vocalista de banda de regional mexicano es visto cantando en las calles de Japón

El cantante y ex vocalista de La Arrolladora Banda el Limón, recientemente se volvió viral luego de que se dieron a conocer sus vacaciones por Japón, en donde decidió celebrar su 32 aniversario de matrimonio. No obstante, el momento que se robó los reflectores fue cuando complació a sus fans al interpretar uno de sus más grandes éxitos en calles japonesas.

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Fans mexicanos encuentran a Jorge Medina en Tokio

Dentro de la conversación digital se destaca que, mientras el cantante recorrió las calles de la ciudad, fue identificado por algunos de sus seguidores, quienes, entre incredulidad y emoción, no dudaron en acercarse para saludarlo.

Jorge Medina canta “Secretos de mi memoria” en pleno Japón

Como muestra de cariño hacia sus fans, el artista improvisó un tipo de concierto en donde interpretó el tema Secretos de mi memoria, uno de los éxitos que grabó durante su etapa con La Arrolladora Banda el Limón. El momento generó diversas reacciones entre los asistentes y en redes sociales, donde destacaron lo curioso y emotivo del momento.

Reacciones en redes sociales al concierto improvisado

Dentro de las redes sociales, el momento ha ganado gran popularidad, no solo por el talento del cantante, sino por lo curioso que resulta encontrarse a un exponente de la música nacional del otro lado del mundo dando muestra de la música popular.