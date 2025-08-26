Revelan foto inédita de Valentín Elizalde junto a La Arrolladora Banda el Limón

Aunque su partida dejó un gran dolor y una huella impresionante en la industria musical, Valentín Elizalde se ha convertido en uno de los cantantes que sigue siendo vigente, aunque tiene años que su voz fue silenciada por la violencia que se vive en nuestro país.

Será el próximo 26 de noviembre, cuando se cumplan 19 años de su partida, recordemos que fue tras concluir una presentación en el Palenque de Reynosa, Tamaulipas, el cantante perdió la vida en un ataque armado en su contra.

Valentín Elizalde sigue vigente entre sus miles de fans

Después de un tiempo sin novedades, su cuenta oficial de Instagram presentó actividad, ya que se compartió una fotografía inédita en donde se encuentra Valentín Elizalde acompañado de La Arrolladora Banda El Limón, entre los que destaca Jorge Medina, su vocalista en ese momento. La publicación fue acompañada con el siguiente mensaje.

Con los amigos de La Arrolladora Banda El Limón de aquel entonces... Foto tomada en Tijuana, Baja California (SIC)

Esta increíble imagen sorprendió a todo el público, quienes no dudaron en dejar un comentario al respecto, donde recordaron el gran legado del cantante:‘Mi Gallo de Oro’, cómo disfruto tu legado’, ’Dos grandes juntos’, ‘Se le extraña mucho a mi Valeeee (SIC).’ y ‘Los que hicieron diferencia en la música mexicana. Pese a quién le pese’, solo por mencionar algunos.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Valentín Elizalde?

El cantante había tenido una gran presentación en el Palenque de Reynosa, Tamaulipas, pero al salir del lugar fue atacado a balazos, mismos que le quitaron la vida. Aunque han pasado muchos años de la tragedia, todavía no existe una versión clara sobre lo sucedido esa noche.

