Exnovia de Nodal comparte fotos en el mismo lugar donde estaba el cantante

Las redes sociales dejaron al descubierto una situación que sorprendió a los seguidores de Christian Nodal . Una exnovia del sonorense estuvo presente en el recital que ofreció en Guanajuato y compartió fotos y videos en el mismo lugar de la actuación del actual esposo de Ángela Aguilar.

Las fotografías tras los conciertos del cantante de regional mexicano son infinitas pero algunas de ellas se roban todas las miradas. Eso fue lo que sucedió con la influencer Andrea Flores a quien años atrás se relación a Nodal tras el final de su historia de amor con Belinda.

¿Una ex de Nodal volvió a estar cerca de él?

El Palenque de León, en Guanajuato, fue el lugar en donde Christian Nodal se presentó recientemente con sus mejores canciones y para el deleite del público. La velada tuvo muchos flashes activos ya que no solo Ángela Aguilar estuco presente sino que en el escenario estuvo Esmeralda Camacho, violinista que fue vinculada sentimentalmente con el artista.

Sin embargo, algunas fotografías en redes sociales despertaron sorpresa ya que se trataba de capturas realizadas por la influencer Andrea Flores con quien Nodal fue relacionado años atrás. La exnovia del intérprete de “Botella tras botella” estuvo muy cerquita de él y se mostró muy feliz de compartir ese momento junto a su padre.

¿Hubo reencuentro entre Nodal y su exnovia?

“1st season of the year concluida. Gracias a mi papá por chiflarnos tanto y traernos. Mis videos se les quitó el sonido porque insta quiso”, se lee en el posteo de Andrea Flores en el que abundan las fotografías dentro del Palenque de León. La influencer mostró fragmentos de la actuación de su exnovio pero no hizo alusión a nada de su vida privada.

Las imágenes rápidamente generaron el interés de algunos internautas y sobre todo de quienes son críticos con Christian Nodal que se preguntan si hubo un reencuentro con Andrea Flores. Cabe recordar que desde que el cantante inició su relación con Ángela Aguilar es blanco de críticas y rumores que lo vinculan con otras mujeres y que hablan de una crisis en su matrimonio.