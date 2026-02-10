Fabiola Campomanes despide a su mamá con baile, mariachis y un emotivo mensaje en el funeral: “el último adiós como hubieras querido”

Tras darse a conocer el sensible fallecimiento de la mamá de Fabiola Campomanes , la exparticipante de La Graja VIP compartió a través de redes sociales el emotivo mensaje que le dedicó a "Cuquita", además de darle un adiós con mariachis que hicieron que la despedida fuera menos dolorosa.

¿Cómo fue el funeral de la mamá de Fabiola Campomanes que puso a bailar a los asistentes?

En imágenes que se han difundido en la red, se ve a la actriz en un momento vulnerable leyendo un mensaje que conmovió a los asistentes, en él destacó todo lo que Doña María Rojas hizo por ella, desde sostenerla cuando ella no podía, de levantarla cuando se caía, la que le enseñó a volver a empezar, "Mi mamá no solo me dio la vida, me enseñó a vivirla", destacó la actriz mexicana.

Asimismo, expresó todas las cualidades que su mamá tenía, al igual que todas las enseñanzas que le deja ahora con su partida, "me enseño a amar, a resistir a ser fuerte y también a ser suave, y aunque hoy su cuerpo descansa todo lo que ella sembró en mí sigue y seguirá vivo".

Con voz cortada hizo hincapié en que es normal despedirla con tristeza debido a que fue su hija, sin embargo, también la despide con una profunda alegría porque tuvo el privilegio de serlo, además, de que se lleva sus risas, sus consejos, su manera de cuidar y su amor.

El amor de una madre no se entierra, no se apaga, no se va, se transforma, Mamá gracias por traerme al mundo, expresó entre lágrimas Campomanes.

Tal cual dijo en sus palabras, que la despedía con alegría se mostró la presencia de mariachis quienes interpretaron "El Noa Noa" de Juan Gabriel, tema que hizo bailar y cantar a los asistentes. En el video se ve como bailan en círculo mientras aplauden y el mensaje: "el último adiós como hubieras querido mi cuquita hermosa".

¿De qué murió la mamá de Fabiola Campomanes?

A través de redes sociales el pasado 6 de enero la actriz compartió una publicación con la que reveló que su madre había sido internada debido a que atravesó una cirugía de colon y el cual era un momento difícil pero a la vez era un privilegio. A más de un mes de su publicación lamentablemente la señora Mari Rojas falleció.