¡No se callaron nada! Así se vivió el Carmen VS Ixdit: Uno de los duelos más fuertes de la noche en MasterChef 24/7

El enfrentamiento cara a cara entre Carmen e Ixdit se consolidó como el momento más denso e intenso de la noche este domingo 26 de julio en MasterChef 24/, pues las indirectas y los reclamos personales no tardaron en aparecer.

Lejos de mantener una rivalidad puramente gastronómica, ambas participantes aprovecharon el momento para enfrentarse en un cruce de palabras sin filtros, en el ring de box que esta noche se apoderó del domingo de eliminación .

Ixdit y Carmen se hacen de palabras en MasterChef 24/7 este domingo 26 de julio

Desde los primeros minutos de la prueba, la provocación marcó el ritmo del choque. Ixdit marcó su territorio con firmeza, sentenciando que ese espacio culinario le pertenece y que Carmen simplemente no tiene nada que hacer ahí. Luego Carmen reaccionó de manera contundente al asegurarle a su rival que no tendría oportunidad alguna de vencerla en la mesa de jueces. La respuesta de Ixdit no se hizo esperar: con evidente molestia, confesó que su nivel de tolerancia hacia Carmen está completamente agotado, revelando que incluso ha tenido que recurrir al uso de tapones para oídos fuera de cámaras y lamentando no llevarlos puestos durante el combate.

El intercambio subió rápidamente de tono cuando el plano personal entró a la conversación. Carmen atacó directamente el apoyo que Ixdit recibe en el programa, afirmando que sin la presencia defensiva de Emmanuel ella no sostendría la misma postura. Ante el gancho al hígado, Ixdit respondió con ironía manifestando que al menos ella cuenta con alguien que dé la cara por su causa, a lo que Carmen remató asegurando que si su propia novia estuviera presente en el foro, las cosas serían muy distintas .

El duro choque dejó en evidencia que las diferencias entre ambas van mucho más allá de un platillo, convirtiendo su duelo en uno de los pasajes más dramáticos y comentados en la historia de esta temporada.