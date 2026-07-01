¡Localizan con vida a Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio! Estuvo desaparecida por 40 días

Tras permanecer desaparecida por más de un mes, Kelly Ariadne Gerardo Grajales, nieta de Paquita la del Barrio, fue hallada con vida, de acuerdo con lo que la propia familia informó a través de sus redes sociales.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a Azteca Noticias que la joven, de quien no se tenía rastro desde el pasado 20 de mayo de 2026 en San Miguel de Allende, Guanajuato, ya ha sido localizada.

Aquí textual lo que el comunicado oficial de la familia menciona sobre su localización:

"En nombre de nuestra familia, expresamos nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas, autoridades, instituciones, colectivos y medios de comunicación que acompañaron la búsqueda de Kelly Ariadne Gerardo Grajales durante estos 40 días de incertidumbre.

"Hoy, con enorme alivio y gratitud, informamos que Kelly ha sido localizada con vida. Este reencuentro representa una bendición para nuestra familia y una muestra de que la esperanza nunca debe perderse. Es importante precisar que este hecho no pone fin a las investigaciones. Confiamos en que las autoridades competentes continuarán con el curso de las diligencias hasta esclarecer plenamente lo sucedido y determinar, conforme a derecho, las responsabilidades que correspondan.

Como familia, reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la justicia. Nuestro deseo es que los hechos sean esclarecidos y que ninguna otra familia tenga que vivir un calvario como el que nosotros enfrentamos durante estos 40 días. Agradecemos profundamente el respeto, la solidaridad y el acompañamiento que recibimos de la sociedad y de los medios de comunicación. En este momento solicitamos comprensión para permitir que Kelly y nuestra familia vivan este reencuentro con la privacidad y tranquilidad que merecen".