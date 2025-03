Los famosos que murieron en febrero de 2025

La actriz surcoreana Kim Sae-ron, quien conquistó al público desde su infancia con su talento en la gran pantalla, dejó un vacío en la industria del entretenimiento. Conocida por sus actuaciones en películas como The Man from Nowhere y dramas como Leverage, su carrera estuvo marcada por si, versatilidad y carisma. Crédito: 김새론 Instagram | @ro_sae