Ana Bárbara habría perdonado infidelidad de su esposo Ángel Muñoz y corrió a sus hijos

Aunque no hubo tanto movimiento en semanas recientes, la información alrededor de la supuesta infidelidad de Ángel Muñoz contra Ana Bárbara habría llegado a final feliz, en el sentido de que ya estarían juntos otra vez. Sin embargo, aseguran que para los hijos de la cantante eso significó salirse de la casa, por la ya documentada mala relación que tienen con Ángel. Así lo dijo el hermano de Ana.

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¿Ana Bárbara perdonó a Ángel Muñoz?

El chisme continúa alrededor de esta pareja que ha dado multitud de material a los medios, pues aunque ninguno de los involucrados dijo algo de manera oficial, los cercanos a ellos indicaron que efectivamente… Ángel habría traicionado la confianza de la cantante. Sin embargo, el perdón se habría impuesto y así terminó por volver a casa, a costa de los hijos.

"Desde que comenzó la relación con este tipo todo vino mal, el tipo entró con otro nombre a la familia, después mi hermana le perdona eso… Después llega con un perro y hace mentir a los chavos (hijos de Ana Bárbara), después corre a mi mamá… Este tipo alejó a toda la gente que ama a Ana Bárbara, las alejó", dijo Francisco Ugalde.

El hermano de Ana Bárbara indicó que todo volvió a la normalidad para la pareja, pero que eso costó que los hijos mayores se salieran del lugar donde viven. Y es que estos han tenido un conflicto directo con Ángel, de quien se ha indicado posee una actitud violenta. Ante eso, Francisco no dudó en decir que hay tres opciones para que la artista perdone a Muñoz: (1) está amenazada, (2) tiene una autoestima bajísima o (3) ella avala y es parte del conflicto directo contra sus hijos y familiares.

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Aunque ha estado algo activa, indicando que sí quería a Ángel para ella y que incluso recibió insultos por su físico en redes sociales, lo que más estalló en el espacio digital fue la filtración de audios de Ángel. En esa charla se argumenta que él ya quería separarse de ella y que quería quitarle unas propiedades.

Sin embargo, los días recientes había existido bastante calma alrededor del caso, esto hasta las palabras del familiar de la exponente del regional mexicano. Ahora muchos esperan que alguno de los protagonistas dé una declaración oficial en medio de tanto ruido externo.