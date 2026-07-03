Luis se pone sentimental durante la degustación de la gala de mandiles negros de MasterChef 24/7

Esta noche se llevó a cabo una gala de mandiles negros histórica, pues la mayoría de los duelos pusieron en evidencia la destacada evolución de todos los cocineros de MasterChef 24/7 y para muestra está la competencia entre Julio y Luis, ya que cerraron el programa con broche de oro; sin embargo, el conductor de "Notibola" no logró contener las lágrimas durante la degustación de su platillo.

OFICIAL: Ellos son los Cocineros que ganaron el duelo 1 vs 1 y que pueden conseguir la Salvación, además de quienes se van con Delantal Negro

La mayoría de las propuestas culinarias presentadas en los 6 duelos de la gala recibieron elogios por parte de los paladares más exigentes de México y el último no fue la excepción, ya que Luis rompió en llanto al escuchar los buenos comentarios a su platillo llamado "Tercera generación" y es que el cocinero afirmó que estuvo inspirado en su abuela.

Luego de romper en llanto durante la degustación, Zahie Téllez consoló al participante al abrazarlo en vivo y, a nombre de los demás Chefs, se dijo muy contenta por el nivel que han adquirido los concursantes en la cocina más poderosa de México.

Cabe recordar que Luis no fue el único en llorar en la gala, pues Flor tampoco pudo contener las lágrimas al hablar de su familia y es que su irregular desempeño le valió uno de los delantales negros de la noche. Además, Diego, Emmanuel, Jazmín, Michelle y Luis recibieron los otros mandiles y corren peligro de salir de la competencia el próximo domingo 5 de julio.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Ramahá, Daniela, Ixdit y Antrax como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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