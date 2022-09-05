Roger González busca crear un cambio en el mundo con la plataforma Wemo.

Nuestro querido Roger González y Santiago Villar crearon Wemo, una comunidad de contenido digital positivo que tiene el objetivo de generar un impacto social e inspirar a jóvenes a realizar un cambio.

Esta comunidad alberga a deportistas, artistas, emprendedores y a las figuras más grandes del país que impactan a través de lo que hacen y utilizan sus plataformas digitales para crear un cambio.

Wemo pretende crear contenidos con influencias reales, por lo que ahora alberga aproximadamente 70 miembros como Capi Pérez, Mau Otero, Gaby Meza, Curvy Zelma, Carmen Sarahí, Aldo De Nigris, Yussef Farah, Alex Castro, Valería Cuevas, Ismael Zhu, Alfonso Aguirre, Marcos Jassan, Sofía Aragón y más.

Wemo es un podcast que pretende cambiar vidas con mensajes positivos y a través de entrevistas con personalidades de todos los ámbitos. Las historias de éxito y fracasos son la clave para inspirar a miles de personas.

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Tú puedes formar parte de la comunidad Wemo

Wemo también se encuentra en todas las plataformas digitales, y además puedes disfrutar de un episodio diferente todos los miércoles y escuchar una historia de éxito cada semana.

La comunidad prepara nuevas sorpresas para los próximos meses, pues se pretenden realizar episodios en vivo y conferencias en distintas partes del país en las que participen expertos y psicólogos sobre salud emocional.

Tú puedes ser parte de la comunidad Wemo para ser de los primeros en enterarse de nuevas sorpresas. Lo único que necesitas hacer es llenar el siguiente formulario para unirte a la plataformas del verdadero cambio e impacto en el mundo. Se parte del cambio y únete a la comunidad en https://somoswemo.com/aplica

No te olvides de seguir a la comunidad Wemo en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Sigue las redes sociales para futuras sorpresas y nuevas actualizaciones.

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