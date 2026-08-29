Fátima Bosch: ¿A quién y dónde entregará la corona de Miss Universo este sábado 29 de agosto?

Es oficial, estamos a poco tiempo de que Fátima Bosch concluya su reinado, esto luego de que se coronara como Miss Universo 2025 el pasado 21 de noviembre del mismo año, en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, en Tailandia. Sin embargo este sábado 29 de agosto de 2026 se llevará a cabo la gran final de Miss Universo México 2026 por lo que la reina de belleza tabasqueña entregará la corona del título nacional a la ganadora del certamen.

Fátima Bosch: Lugar y hora en que entregará su corona en la final de Miss Universo México 2026

El reinado de Fátima Bosch a nivel nacional concluirá en cuanto se anuncie a la ganadora de Miss Universo México 2026 y la modelo entregue la corona Esta competición se llevará a cabo en el Rancho Tierra Sagrada , ubicado en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur y comenzará en punto de las 18: 30 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. La transmisión la podrás ver a través del canal oficial de YouTube de Miss Universo México. Actualmente son 32 las participantes las que disputan por el título nacional y solo una de ellas será la sucesora de Fátima Bosch.

¿Quiénes son las participantes de Miss Universo México 2026?

Cada una de estas candidatas ha participado en diversas pruebas como el desfile de Traje Nacional y la competencia preliminar, que incluye el uso de traje de baño y vestido de noche. A continuación te presentamos el nombre de todas las participantes de las distintas entidades del país.

Aguascalientes: Diana Marín Sandoval

Diana Marín Sandoval Baja California: Samantha Bastidas

Samantha Bastidas Baja California Sur: Selene Zazueta

Selene Zazueta Campeche: Maje Venegas

Maje Venegas Chiapas: Catherine López

Catherine López Chihuahua: Areli Favela

Areli Favela Colima: María Zepeda

María Zepeda Coahuila: Glenda Makhlouf

Glenda Makhlouf Ciudad de México: Ximena Ochoa

Ximena Ochoa Durango: Isela Hernández

Isela Hernández Estado de México: Jimena Madrigal

Jimena Madrigal Guanajuato: Ana Cristina Muñoz

Ana Cristina Muñoz Guerrero: Fernanda Abaroa

Fernanda Abaroa Hidalgo: Angélica Arredondo

Angélica Arredondo Jalisco: María Vargas

María Vargas Michoacán: Mariana Macías

Mariana Macías Morelos: Zayda Ríos

Zayda Ríos Nayarit: Evelia Morales

Evelia Morales Nuevo León: Arisbe Cueto

Arisbe Cueto Oaxaca: Estefany Luna

Estefany Luna Puebla: Ale Juarico

Ale Juarico Querétaro: Ithza Andrade

Ithza Andrade Quintana Roo: Naxca Maureen Doty

Naxca Maureen Doty San Luis Potosí: Anylu Martínez

Anylu Martínez Sinaloa: Cristina Guillén

Cristina Guillén Sonora: Moneth Chio

Moneth Chio Tabasco: Ximena Aranda

Ximena Aranda Tamaulipas: Gisella Flores

Gisella Flores Tlaxcala: Diana Castillo

Diana Castillo Veracruz: Génesis Vera

Génesis Vera Yucatán: Carla Osorio

Carla Osorio Zacatecas: Viridiana Ovalle



Es importante aclarar que el reinado con el título internacional de Fátima Bosch terminará oficialmente el próximo martes 24 de noviembre de 2026 cuando se lleve a cabo la Gran Final Internacional de Miss Universo 2026, certamen que será en el coliseo José Miguel Agrelot (conocido como el Choliseo) en San Juan, Puerto Rico y el cual celebra su edición número 75.