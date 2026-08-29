Fátima Bosch: ¿A quién y dónde entregará la corona de Miss Universo este sábado 29 de agosto?
El reinado de Fátima Bosch está a punto de terminar luego de varios meses por lo que te damos los detalles exactos de qué día entregará su corona.
Es oficial, estamos a poco tiempo de que Fátima Bosch concluya su reinado, esto luego de que se coronara como Miss Universo 2025 el pasado 21 de noviembre del mismo año, en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, en Tailandia. Sin embargo este sábado 29 de agosto de 2026 se llevará a cabo la gran final de Miss Universo México 2026 por lo que la reina de belleza tabasqueña entregará la corona del título nacional a la ganadora del certamen.
Fátima Bosch: Lugar y hora en que entregará su corona en la final de Miss Universo México 2026
El reinado de Fátima Bosch a nivel nacional concluirá en cuanto se anuncie a la ganadora de Miss Universo México 2026 y la modelo entregue la corona Esta competición se llevará a cabo en el Rancho Tierra Sagrada , ubicado en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur y comenzará en punto de las 18: 30 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. La transmisión la podrás ver a través del canal oficial de YouTube de Miss Universo México. Actualmente son 32 las participantes las que disputan por el título nacional y solo una de ellas será la sucesora de Fátima Bosch.
¿Quiénes son las participantes de Miss Universo México 2026?
Cada una de estas candidatas ha participado en diversas pruebas como el desfile de Traje Nacional y la competencia preliminar, que incluye el uso de traje de baño y vestido de noche. A continuación te presentamos el nombre de todas las participantes de las distintas entidades del país.
- Aguascalientes: Diana Marín Sandoval
- Baja California: Samantha Bastidas
- Baja California Sur: Selene Zazueta
- Campeche: Maje Venegas
- Chiapas: Catherine López
- Chihuahua: Areli Favela
- Colima: María Zepeda
- Coahuila: Glenda Makhlouf
- Ciudad de México: Ximena Ochoa
- Durango: Isela Hernández
- Estado de México: Jimena Madrigal
- Guanajuato: Ana Cristina Muñoz
- Guerrero: Fernanda Abaroa
- Hidalgo: Angélica Arredondo
- Jalisco: María Vargas
- Michoacán: Mariana Macías
- Morelos: Zayda Ríos
- Nayarit: Evelia Morales
- Nuevo León: Arisbe Cueto
- Oaxaca: Estefany Luna
- Puebla: Ale Juarico
- Querétaro: Ithza Andrade
- Quintana Roo: Naxca Maureen Doty
- San Luis Potosí: Anylu Martínez
- Sinaloa: Cristina Guillén
- Sonora: Moneth Chio
- Tabasco: Ximena Aranda
- Tamaulipas: Gisella Flores
- Tlaxcala: Diana Castillo
- Veracruz: Génesis Vera
- Yucatán: Carla Osorio
- Zacatecas: Viridiana Ovalle
Es importante aclarar que el reinado con el título internacional de Fátima Bosch terminará oficialmente el próximo martes 24 de noviembre de 2026 cuando se lleve a cabo la Gran Final Internacional de Miss Universo 2026, certamen que será en el coliseo José Miguel Agrelot (conocido como el Choliseo) en San Juan, Puerto Rico y el cual celebra su edición número 75.