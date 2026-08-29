4 ideas para fabricar envolturas de regalo de Bluey; son originales, creativas y fáciles de hacer

No cabe duda que hoy en día Bluey es una de las caricaturas favoritas de todos los niños y niñas, es por eso que en esta ocasión te presentamos ideas muy creativas y originales para que envuelvas regalos, mismas que están inspiradas en la serie animada que tiene a todos los pequeños muy emocionados con cada episodio.

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Bluey: Ideas para envolver regalos de forma creativa y divertida

Si bien dar regalos originales y bonitos es algo en lo que se pone mucha atención; las envolturas de estos no pueden quedar fuera, es por eso que te traemos 4 ideas fantásticas para que decores tus obsequios y lo mejor de todo es que las opciones son variadas por lo que seguro encontrarás la ideal para el próximo a próxima cumpleañera a quién decidas darle algo especial.

Bluey: Idea de bolsa transparente para envolver regalos

Esta idea, como su nombre lo dice, consiste en utilizar una bolsa de plástico transparente, pero de material resistente para añadir algún regalo. Deberás imprimir la imagen de Bluey o Bingo y pegarla en el centro de la bolsa. Por otro lado, puedes colocar algún colgante o tarjeta alusiva a la caricatura; esto simulará una especie de llavero. Esta idea es muy original ya que incluso el cumpleañero puede seguir utilizando la bolsa para guardar sus pertenencias favoritas.

Bluey: Idea de mini mochila para envolver regalos

Esta idea es muy creativa y original, consiste en utilizar mini mochilas o también conocidas como “morrales” para colocar dentro de ellos los obsequios y darlos. La tela de estos dependerá de tu preferencia. Lo importante es que imprimas y pegues un sticker de Bluey en el centro. Incluso este morral funciona como un segundo regalo ya que tiene unos muy prácticos.

Bluey: Idea de caja para envolver regalos

Esta opción para forrar regalos es una de las más creativas y fáciles de hacer. Deberás utilizar una caja de cartoncillo (donde colocarás el regalo) y deberás forrarla con papel decorativo de Bluey. Sin embargo, uno de los elementos que la hará destacar será que añadas un moño naranja muy grande en la parte central; deberá ser de este tono para representar a Bingo. De igual forma puedes añadir alguna tarjeta de regalo y colocar un mensaje especial.

Bluey: Idea de caja para envolver regalos con globos

Esta idea consiste en forrar una caja de regalo con papel decorativo de Bluey, sin embargo, a diferencia de la opción anterior, deberás imprimir una imagen de Bluey; o bien, Bingo y pegarla en la parte central o donde más prefieras. Por otro lado, tendrás que colocar 3 globos pequeños en una esquina de la caja; los puedes sujetar con hilo cáñamo y cinta adhesiva.