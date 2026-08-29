¡Flor e Ixdit sueltan chisme sobre Michelle! ¿Por qué no pudieron conectar en MasterChef 24/7?

Mientras Lancer y Claudia recibieron una última clase especial en la Cocina Oculta para perfeccionar sus recetas rumbo a la Gran Final , Flor e Ixdit se dedicaron a grabar videos y darle entrevistas al equipo de MasterChef 24/7... ¡Michelle fue mencionada por ambas, y no de una forma tan positiva!

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¿Qué dijeron Flor e Ixdit de Michelle y su convivencia en MasterChef 24/7?

La mañana de este sábado, Flor e Ixdit grabaron algunos clips promocionales para la Final de MasterChef 24/7 y, además, soltaron algunos chismes que de inmediato causaron furor en redes sociales, sobre todo porque ambas hablaron de Michelle y lo difícil que resultó compartir un espacio con ella.

Flor, por ejemplo, resaltó la increíble amistad que formó con su Team, el de "Las Guapas de Barrio", aclaró que nunca quiso pasarse al bando de "Las Divas" y, además, reveló que hubo una habitante con la que nunca pudo conectar:

"¿Con quién no pude conectar? Con Michelle, con ella nunca lo logré", reconoció Flor en cierta parte de la entrevista: a pesar de que intentó acercarse a ella y al menos llevar una relación cordial, el carácter de "Michito" no ayudó mucho y eso ocasionó que Flor se sintiera, en cierto modo, distanciada de ella.

Ixdit fue más allá y, además de hablar sobre la traición de Ramahá que la hizo no querer volver a confiar en él más, reveló que no le quedaron ganas de volver a convivir con Michelle en un mismo espacio porque tiene una tendencia que a ella no le agradó nada:

"No, con Michelle no volvería a convivir, hay gente que piensa que el mundo gira alrededor de ella y Mich es así: si agarras agua caliente, fue porque la quisiste dejar a ella sin agua, si te sacudiste el cabello fue para molestarla... no, definitivamente con ella no", reveló.

A lo largo de toda la temporada de MasterChef 24/7, Michelle se vio envuelta en varios roces y discusiones con los demás compañeros y hasta con los "Maestros de Fuego", lo que reavivó a cada momento la polémica en redes: a pesar de esto, la cocinera tuvo un buen avance en la competencia y formó parte del Top 5; no obstante, se convirtió en la última eliminada.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?