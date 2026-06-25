Fátima Bosch comparte foto INÉDITA junto a Memo Ochoa

Millones de mexicanos crecieron viendo jugar al GOAT de GOATs: Guillermo Ochoa, quien este 2026 disputa su sexta y última Copa del Mundo junto a la Selección Mexicana. Entre los muchos admiradores del guardameta mexicano se encuentra la Miss Universo 2025, Fátima Bosch, quien no dudó en compartir una foto inédita junto a Memo para homenajearlo tras el triunfo de México ante Chequia (3 - 0) en la fase de grupos de la justa veraniega.

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En la imagen, se aprecia a una pequeña Fátima Bosch con su jersey del Club América, posando junto a la ahora leyenda del fútbol mexicano. “Los rumores son ciertos, soy su fan desde bb, crecimos viéndote jugar y siempre nos hiciste soñar. Crack, ídolo, máster”, escribió la reina de belleza en la descripción de la fotografía, uniéndose a los miles de mexicanos que celebran el legado de Memo Ochoa. Aunado a este emotivo throwback, Bosch también reposteó imágenes del futbolista con la descripción “leyenda”.

| Crédito: Instagram (@fatimaboschfdz)

Fátima Bosch, toda una amante del fútbol

Esta no es la primera vez que la reina de belleza muestra su pasión por el fútbol. Durante una reciente visita a Oaxaca para promocionar la cultura del estado, la mexicana dejó en claro su gusto por la industria del balompié al asegurar que “nadie es mejor que nadie… sólo Cristiano es mejor que Messi”. ¿Estás de acuerdo con la modelo?

¿Cuándo es el próximo partido de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Tras la victoria de México, mucho se ha especulado sobre el próximo encuentro de la Selección Mexicana. Si bien aún no hay un rival definido, el próximo partido de la escuadra liderada por Javier “El Vasco” Aguirre se celebrará el martes, 30 de junio, en el Estadio Ciudad de México. De momento, no se ha confirmado la participación de Memo Ochoa en el encuentro, pues la titularidad de la portería le ha pertenecido a Raúl “Tala” Rangel.

Lo que sí es un hecho es que México llega con un gran compromiso tras su impecable desempeño en la fase de grupos, donde se mantuvo como líder del Grupo A al sumar 9 puntos gracias a sus tres triunfos y ni un sólo gol en contra. Dicho esto, no queda más que esperar la confirmación del rival.