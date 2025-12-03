Fátima Bosch ROMPE EL SILENCIO con publicaciones, tras la denuncia de Nawat Itsaragrisil

Fátima Bosch es la sensación del momento, y es que la mexicana ganó el Miss Universo 2025, pero no por este logro, sino porque tras su éxito, la originaria de Teapa, Tabasco, enfrenta una demanda por parte del director nacional del concurso, Miss Universo en Tailandia, Nawat Itsaragrisil.

Esta denuncia se dio el pasado 12 de noviembre de 2025 en Tailandia luego de que tuvieran una acalorada discusión a días de que iniciara el concurso de belleza.

¿Qué dijo Fátima Bosch sobre Nawat Itsaragrisil?

Él quería humillarme frente a todos los que estábamos y le dije que no me hablara así; varias personas sintieron miedo, porque parecía que teníamos a un acosador y en ese momento sentí mucho miedo; además me pidió que me quedara callada y yo no podía hacer eso porque tenemos dignidad”, comentó la Miss Universo 2025.

Tras esta declaración, la mexicana comentó que ella había hecho historia, y añadió que ella había hecho el mismo esfuerzo que todas las competidoras. La entrevistadora le preguntó que, uno de los jueces arremetió contra la tabasqueña, asegurando que se había dado una calificación que no tenía que haber sido; a lo que la ganadora respondió lo siguiente:

“Bueno, pues hacen una campaña de odio, mi padre no tiene nada que ver con la organización, quizás si vayas a una tienda de autoservicio, ahí se pueda comprar una corona”; sentenció la Miss Universo 2025.

¿Quién es el padre de Fátima Bosch, la ganadora de Miss Universo 2025?

Bernardo Bosch ha tenido uno de los cargos estratégicos en Pemex, y se ha consolidado como una figura clave en áreas de exploración; desde 2017 es asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción. A eso se le suma su liderazgo en el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente, el cual le hizo ganar el Race Award de la Harvard Law School en el 2018, en la categoría de Responsabilidades Social Gubernamental.

También ha tenido cargos como: Superintendente de Auditorías Internas en el Cantarell de 1998-2002. Gerente de Control de Gestión en Pemex Exploración y Producción del 2009-2014, Gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social del 2014-2016 y Gerente de Relaciones Públicas y Enlace Legislativo de 2016 al 2017.

