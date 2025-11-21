Exhiben los errores que podrían haberle costado la corona de Miss Universo a Costa de Marfil

Una de las ediciones más polémicas de Miss Universo llegó a su fin y coronó a Fátima Bosch como la ganadora absoluta. No obstante, el debate en redes sociales se ha intensificado, sobre todo entre quienes consideran que Costa de Marfil pudo haberse llevado el 1er lugar, pero perdió toda oportunidad por una serie de errores imperdonables.

La falla principal se habría dado desde el inicio del certamen de belleza, cuando los nervios la traicionaron durante su presentación y no pudo terminar su speech. Esto debido a que aparentemente a Olivia Yacé se le olvidó que después de decir su nombre tenía que gritar el país por el que estaba concursando y cuando se dio cuenta ya era tarde porque le quitaron las cámaras para seguir la dinámica.

Instagram. @olivia.yace Olivia Yacé tuvo varias fallas en sus últimas presentaciones para Miss Universo 2025

Otro detalle que conmocionó a todos los que esperaban que arrasara durante sus pasarles ocurrió en una de las caminatas, donde Miss Costa de Marfil empezó con seguridad y porte, pero terminó acelerando el paso, lo que provocó que se tropezara. Y aunque trató de disimularlo con una elegante maniobra, su cara de preocupación terminó delatándola.

Finalmente, el contenido de su último discurso ha sido tachado como superficial entre los internautas, puesto que le señalaron que las respuestas que dio parecían un tanto "ensimismadas", actitud que en definitiva pudo jugarle en contra para no perder ante Fátima Bosch, la ganadora de Miss Universo 2025.

Quién es Olivia Yacé, la representante de Costa de Marfil que deslumbró con su belleza

A pesar de que no logró los resultados deseados en Miss Universo 2025 y quedó en 5to lugar del certamen, la representante de Costa de Marfil sí consiguió expandir su popularidad a todo el mundo. Esto ya que surgió gran interés por saber más sobre su historia y trayectoria en las pasarelas.

Instagram. @olivia.yace Olivia Yacé fue la representante de Costa de Marfil en Miss Universo 2025

Olivia Yacé es una modelo y participante de concursos de belleza de 27 años. Es originaria de Estados Unidos, pero eligió representar a este país por sus ancestros. De acuerdo con lo que comparte en sus perfiles oficiales, además de ser rostro de prestigiosas marcas, se dedica al altruismo en pro de la niñez.